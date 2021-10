Nakon 4 uvodne pobjede na SP-u u Beogradu za olimpijske boksače, hrvatska boksačka reprezentacija izgubila je i prvi meč.

Jednoglasna sudačka odluka

Mladi Puljanin Diego Mamić u lakoj kategoriji (do 60 kg) debitirao je na Svjetskom prvenstvu. U 1. kolu borio se s puno iskusnijim, vrlo brzim Kolumbijcem Duvanom Morenom Zuletom i izgubio jednoglasnom odlukom sudaca.

Hrvatski boksački savez javlja kako mladi Mamić (20) nije mogao naći odgovor na brze, eksplozivne serije Kolumbijca u sve tri runde koje su pripale Morenu.

Diego se hrabro upustio u borbu

Diego se hrabro upustio u borbu, a u 1. rundi primio je udarac nakon kojeg mu je sudac morao brojiti. Mamić je bio najbolji u drugoj rundi, uspostavio kakvu-takvu ravnotežu, dao maksimum, lavovski se borio do kraja, no više od toga nije moglo. U trećoj rundi napravio je sve za preokret, no u napadima još je dvaput naletio na lukave kontre Kolumbijca koje su rezultirale brojanjem.

Za spomenuti kako u četvrtak 28. listopada u ring ulaze još trojica Hrvata - Filip Kolak (57 kg), Antonio Tkalčić (67 kg) i superteškaš Marko Milun (+92 kg).