Odbrojavamo do spektakularnog FNC 19 eventa na monumentalnom mjestu - pulskoj Areni - koji će se prenositi na platformi Voyo 7 rujna. Nažalost, Ivan Vitasović otpao je za meč u teškoj diviziji protiv bivšeg UFC i PFL borca Yorgana De Castra, u kojem je trebao braniti pojas prvaka. Umjesto njega, šansu za postati teškaši prvak FNC-a dobio je Miran Fabijan.

Priredba će ukupno donijeti tri borbe za pojas, a Fight of Nations™ Put do pobjede, jedinstveni koncept kojeg imate priliku gledati na platformi Voyo, imat će u Puli veliko finale. Tada će u kavez po MMA pravilima ući treneri timova Hrvatske i Srbije u Fight of Nations™ Put do pobjede reality showu, Filip Pejić Nitro i Vaso Bakočević, kao i najbolji MMA borac iz tima Hrvatske i Srbije, jedan protiv drugog.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Protekle subote, Voyo platforma izbacila je i posljednju sedmu upizodu FON™-a. Dražen Forgač Forgy, predsjednik FNC promocije, im je u šestoj epizodi kazao kako se za polufinala moraju uozbiljiti.

Filip Pejić Nitro je Fran Luki Đuriću, nakon pobjede nad Borisom Stanićem iz tima Srbija, kazao je kako je, ako ovako nastavi, ako se uzme u obzir kakve predispozicije ima, da je za dvije godine u UFC-u.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I dok se neki spremaju za završni lov na 10 000 eura i profi FNC ugovor na 4 borbe u visini od 10 000 eura, neki se dobro zabavljaju. Iako, vrijedi spomenuti kako su svi dečki stvarno u FON™-u dali sve od sebe. Kako nam je to rekao i Darko Stošić u intervjuu, još su mladi, neke stvari im još ne dolaze do mozga, ali dobri su i ne treba im zamjeriti neke nepodopštinice, neozbiljnost ili neurednost.

Stevan Đurđević, talentirani borac iz Srbije, jako je simpatičan i zaigran momak, koji isto sanja svoje sportske snove. U posljednjoj sedmoj epizodi FON™-a, jedno jutro je uletio u toalet Borisu Staniću, najboljem borcu Srbije, za vrijeme jutarnje nužde. Boris nije mogao vjerovati što je ovaj napravio. Onako pospano još, ljuto, zbunjeno, umorno od svega, samo je oštro gledao Stevana kako mu vrišti od smijeha. Plakanje, ljudi dragi. Borisov izraz lica je živi smijeh. Niti jednoj situaciji se nismo tako nasmijali, barem ne autor ovog teksta.

Lukavi Stevan je nožem s vanjske strane otključao vrata koja je Boris iznutra zaključao i "provalio" mu u WC. Ovaj nije mogao vjerovati što Stevan radi...

"Šta radiš, manijače jedan", dobacio mu je u šali Stevan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Osjećam se vedro, odmah od jutra sam počeo s maltretiranjem. Nisam gubio vrijeme", objasnio je Stevan Đurđević.

Kompletnu epizodu pogledajte na Voyo platformi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJ VIDEO: Francisco Barrio Croata ispričao je svoju životnu priču u studiju Net.hr-a kod Silvija Maksana.