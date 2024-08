U šestoj epizodi reality showa Fight of Nations™ Put do pobjede vilu posjećuju idejni tvorci realityja Dražen Forgač i Narcis Mujkić. Spomenuti čelnici FNC promocije motivirali su mlade borce koji sanjaju svoj san. ali i neugodno se iznenadili prilikom dolaska u vilu. Jer, tko pobjedi u Fight of Nations™ Put do pobjede reality showu, osvojit će 10 000 eura plus profi ugovor na 4 meča isto u vrijednosti od 10 000 eura. Smatraju da takav jedan šampion, ma svi koji su ozbiljni u sportu kojim se bave, ne bi smjeli biti tako neuredni. Njih dvojica ne vole neurednost, a na to su upravo naletjeli u vili. Uf, kakav danak neiskustvu...

Međutim, nije to sve. Darko Stošić i Antonio Plazibat, dva moćna udarača iz regije, svatko u svom sportu (Stošić je MMA borac, dok je Plazo kickboxing borac), bili su gosti u 6. epizodi Fight of Nations™ Put do pobjede. Inače, Fight of Nations™ Put do pobjede reality show ima ukupno sedam epizoda, svake subote Voyo platforma izbacuje novu epizodu, a 7. rujna u Puli na FNC priredbi očekuje nas veliko finale.

Tada će najbolji članovi teama Hrvatska i Srbija ući u kavez u konačnom obračunu mladih amaterskih boraca, dok će treneri teamova Hrvatske i Srbije Filip Pejić Nitro i Vaso Bakočević Psiho također u kavez po MMA pravilima.

MMA profesionalci pozorno prate i traže talente u regiji, kojih ima napretek. Uz to, spomenuta dvojica velikih borilačkih profesionalaca Stošić i Plazibat dali su korisne savjete mladićima, a za kraj su Stanić i Đurić pružili najbolju borbu dosadašnjeg tijeka realityja.

Plazibat je objasnio kako on prilazi borbama te da je protivniku najjače oružje zapravo i njegova najveća slabost, te ujedno ističe kako uvijek treba gledati naprijed i biti uporan. Darko Stošić Stole, pak, ima svoju borilačku filozofiju, ali je vrlo slična Plazinoj. Jer, obojica su pobjednici.

Foto: Screenshot - Fight of Nations™ Put do pobjede Šefovi FNC-a nisu bili oduševljeni neredom u Fight of Nations™ Put do pobjede vili.

Međutim, idemo na trenutak prije, kad su Forgy i Mujkić ušli u FON™ vilu. Dakle, dečki su ušli u vilu i iznenadili se zbog kaosa koji je vladao. Nije dečkima bilo drago vidjeti nered već u hodniku.

"Vidi ovo, čovječe", rekao je Dražen Forgač Forgy, dok je Narcis Mujkić dodao:

"Što je ovo, jesu li ovo tange?"

"Imamo li kakve kazne za ovakav nered?", upitao je Forgy svog kolegu i prijatelja.

Foto: Screenshot - Fight of Nations™ Put do pobjede Kaos Fight of Nations™ Put do pobjede vili.

"Imamo", odgovorio mu je Mujkić.

