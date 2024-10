Štefan Vojčák nokautirao Michala Martíneka u drugoj rundi

Štefan Vojčák nokautirao je u subotu kasno navečer Michala Martíneka u drugoj rundi glavnog meča na KSW 99 eventu u poljskim Gliwicama. Vojčák je do slavlja došao u drugoj rundi prekidom (TKO). Martinek nije mogao nastaviti borbu. Vojčák je slavljem došao do skora 9-1, dok je Martinek pao na 11-6. Kacper Koziorzębski je u sunaslovnom meču, nakon 3 runde po 5 minute 'rata' u kavezu, dakle 15 minuta makljaže, slavio protiv Matúša Juráčeka. Bila je to 11 pobjeda Kacpera Koziorzębskija, a ima i 6 poraza, dok je Juráček pao na 11-4.

Adam Niedźwiedź ugušio je Viktora Červinskýog u prvoj rundi. Wojciech Kazieczko ninja chokeom svladao je u trećoj rundi Josefa Štummera. Tobiasz Le demolirao je laktovima u prvoj rundi Matěja Vala.

