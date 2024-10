PFL Superfights event

Glavna borba večeri

Francis Ngannou (17-3-0) - Renan Ferreira (13-3-0)

Ostale borbe main carda

Cris Cyborg - L. Pacheco - sunaslovna borba za naslov u perolakoj diviziji

Johnny Eblen - Fabian Edwards - borba za naslov u srednjoj diviziji

H. Kadimagomaev - Zafar Mohsen

I. Ibragimov - Nacho Campos

Tariq Ismail - Taha Bendaoud

AJ McKee Jr. - Paul Hughes - laka divizija

Prelimirani card

Raufeon Stots - Marcos Breno - pobjeda gušenjem Stotsa u trećoj rundi

M. Zaynukov - Dedrek Sanders - laka divizija - pobjeda Zaynukova jednoglasnom sudačkom odlukom (30-26)

Tijek eventa

AJ McKee Jr. - Paul Hughes - laka divizija

Druga runda

Hughes je strpljiv i čeka. Dosta fintira, čeka ga na tu zadnju i aperkat koji je prošao par puta.

Prva runda

Krećemo. Odmah je krenuo Hughes, dok je McKee kontra gard. Brzi su i eksplozivni. Hughes je dominantniji, plasirao je leteće koljeno i pritisnuo Amerikanca uz žicu. Hughes je aktivniji, ali okreće ga McKee. Fantastičan meč, dinamičan, mijenjaju se oba borca u dominaciji. Hughes je brz u ground and poundu. Hughes se brani dobro na tlu. Oboje su sad na nogama. Jao, jao, majko draga, Hughes je pogodio McKeea lijevim krošeom u glavu. I Ronaldo je u dvorani i on je ostao zabezeknut.

22.16 - Slijedi treća borba večeri i prva na main cardu. U prve dvije smo vidjeli odlične poteze i jedan prekid.

Treća runda

Breno je u lošoj situaciji, Stots ga je udario s leđa nekoliko puta, bacio na tlo, uhvatio ga u giljotinju i gotovo. Breno je bio dobar u prvoj rundi, isto tako u drugoj, ali u trećoj je napravio glupost i izgubio. Iako, Stots je ukupno bio bolji i da meč nije završio prekidom, izgubio bi. Nije smio Breno okrenuti leđa Stotsu. Primio ga je Stots baš znalački, ali opet ćemo ponoviti riječi Jovičića i Sičaje - američko hrvanje nije dagestansko.

Druga runda

Stots je opet Brena bacio na tlo. Gledali smo dagestansko hrvanje, sad gledamo američko i uopće nismo zadovoljni. Hrvanje iz SAD-a nije tako moćno kao dagestansko. Kažu i dečki u prijenosu - Boris Jovičić i Tomislav Sičaja kako je dagestansko hrvanje puno bolje, jer je poziciono, dok je ono iz Amerike - jednodimenzionalno. Kad se uhvati ruka, ne pušta se. Gotova je druga runda, sad je 1-1. Stats je bio aktivniji. Nije bilo prevelike štete na jednoj i drugoj strani, ali 10-9 je.

Prva runda

Krenuo je drugi meč večeri. Stots i Breno bore se žestoko. Breno ga baca, Stos se diže i uzvraća. Jao, uživamo u obračunu, dečki znaju kako se to radi. Publika je na nogama.

Treća runda

Idemo u treću rundu. Sanders nema riješenje za Dagestanca. Zaynukov odlično radi, a Amerikanac je demobiliziran. I da, baca ga Zaynukov i ima ga. Kako se bori Zaynukov. Dagestanka škola, Amerikanac mu ne može ništa. Teške batine trpi Sanders. Zaynukov ga uništava, Sanders preživljava, duh Khabiba živi. Gotov je meč. Čista 3-0 pobjeda Zaynukova. Dagestanci hrvaju nevjerojatno, čudesno, sve je to škola Abdulmanap Nurmagomedova, pokojnog oca Khabiba. To je način života, to je naslijeđe koje se prenosi na sve borce iz Dagestana.

Druga runda

Zaynukov je imao par dobrih kickova i sad baca sandersa na tlo. Na njemu je, umara ga. Zaynukov je klasični borac iz Dagestana, hvata ga za ruku. Pridigao se sanders, ali Zaynukov ga majstorski opet baca. Kaže Tirke u prijenosu da je ovo klasični dagestanski stil. Dobiva i drugu rundu Zaynukov. Čitavu rundu ga je umarao na tlu, Sanders je potrošio puno energije u obrani.

21.00 - Event će komentirati Boris Jovičić i Tomislav Sičaja kao sukomentator. Počeo je prijenos na platformi Voyo.

Sve je spremno za veliki PFL-ov Superfights event u Riyadu. Večeras od 21.00 u prijestolnici Saudijske Arabije dogodit će se pravi, istinski sudar divova. Francis Ngannou, najjači udarač današnjice, vraća se u kavez, a suparnik u debiju u PFL promociji bit će mu teškaški prvak Renan Ferreira. Njihov meč bit će za naslov.

Nevjerojatna sila će u kavez u Riyjadu, jer je vaga pokazala da su Ngannou i Ferreira zajedno teški čak 235,1 kilograma. Kamerunska zvijer na vaganju je stala na 116,5 kg dok je Brazilac težak 118,6 kg što znači da nas sutra čeka okršaj divova u pravom smislu te riječi.

"Ovo će biti najveći MMA event u ovoj kalendarskoj godini", tvrde PFL-ovi čelnici o eventu. Visoko su postavili letvicu i zapalili borilački svijet.

Ngannou u ovaj meč ulazi s ogromnim motivom. Ne samo da se želi PFL-u predstaviti na najbolji mogući način i dokazati da ga se s razlogom gleda kao najboljeg teškaša u organizaciji, već je glavni motiv doći do pobjede za sinčića koji je preminuo krajem četvrtog mjeseca ove godine. Više o tome čitajte - OVDJE.

U sunaslovnoj borbi večeri snage će odmjeriti Cris Cyborg i Larissa Pacheco. Borkinje su uspješno skinule kile kako bi se borile u perolakoj kategoriji te su obje zadovoljile vagu i sutra će se boriti za pojas. Johnny Eblen i Fabian Edwards također će se boriti za pojas, onaj u srednjoj kategoriji.

Ngannou je posljednji MMA nastup odradio još početkom 2022. godine. Teško ozlijeđenog koljena Ngannou je hrabro kročio u UFC-ov kavez i nakon pet rundi borbe došao je do pobjede nad opakim Cirylom Ganeom. Bio je to meč koji je privukao veliku pažnju MMA javnosti, što zbog kvalitete oba borca, tako i zbog rivalstva te svojevrsne "zle krvi" između Ngannoua i Ganeovog trenera Fernanda Lopeza.

Nakon toga, Ngannou je odlučio malo vježbati boks, pa je odradio dva profi meča protiv Furyja i Joshue. U meču protiv Furyja oduševio je, iako izgubio nakon 12 rundi "rata", dok ga je Joshua teško nokautirao.

POGLEDAJTE VIDEO: Brutalan trailer za subotnji spektakl na platformi Voyo. Pazite da vas ne 'zgaze'