U travnju ove godine, jednog od najboljih teškaša u svijetu MMA Francisa Ngannoua pogodila je strašna tragedija kada mu je preminuo petnaestomjesečni sin Kobe. Tri mjeseca nakon tragedije Ngannou je gostovao na podcastu Joea Rogana i prvi put iznio svoje osjećaje.

"Odjednom shvatiš kako dijete koje nije bilo tu prije dvije godine postane značajan dio tvog života, ili čak cijeli tvoj život, a onda shvatiš da sve stvari o kojima si brinuo ne znače ništa", rekao je Ngannou. "Ništa nije značilo, baš ništa. To je bila jedina stvar koja je u tom trenutku zaista bila važna, ali sada to više nije tu."

'Vidjet ću ga kad umrem'

Ngannou je rekao i da mu je u svemu pomogla i vjera: "Bar kad umrem, ići ću vidjeti svog sina", rekao je Ngannou. "Vidjet ću ga. Ne bojim se toga, vjerujem u Boga. I dalje želim živjeti, ali barem, znaš, dođeš do te točke da razmišljaš tako. Dakle, na neki način, veselim se kad god se to dogodi."

Ngannou je rekao kako je bio blizu odustajanja od borbi, ali želja da posveti sinu svoje borbe bila je jača.

"Zato stvarno želim se vratiti i učiniti nešto", objasnio je Ngannou. "Jer zaista mislim da bih trebao, došao sam do točke da se pitam, ‘Zašto se borim?‘ Znaš, ne moram se čak ni boriti. Ne želim se boriti. Ali prijatelju, taj dječak, za samo 15 mjeseci, mislim da me nečemu naučio. ... Mislim da je to jedini način da mu posvetim nešto, da očuvam sjećanje na njega. Dati mu život. Pronaći svrhu. Učiniti ga motivacijom."

