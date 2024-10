Ante Delija uništio opasnog diva na foru koju mu je rekao Mirko Filipović

Delija je za taj veliki uspjeh trebao četiri i pol minute, a mora se reći kako ga je do pobjede dovela fantastično osmišljena i odrađena taktika.

Ante Delija je u rujnu 2022. uništio Renanan Ferreiru za svega nekoliko minuta. Dogodilo se to na PFL priredbi pod rednim brojem 8 u Walesu. Otprilike pola minute prije kraja runde, Brazilac više nije mogao primati udarce, pokrio je glavu rukama, a to je rezultiralo time da je sudac Marc Goddard odlučio napraviti pravu stvar i prekinuti borbu. U Delijinom su kutu tada bili Mirko Filipović i Stipe Drviš. Tom pobjedom se drugu godinu zaredom plasirao u PFL finale.

Još je dva dana do spektakularnog borilačkog eventa na platformi Voyo. U subotu od 21.00 borilački sladokusci moći će gledati priredbu na kojoj svoj debi u PFL-u ima Francis Ngannou protiv prvaka u teškoj kategoriji Renana Ferreire. Bit će to borba za naslov. Čitav svijet s nestrpljenjem čeka debi najjačeg udarača današnjice. Bit će to sudar divova.