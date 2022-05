Nevjerojatna situacija dogodila se dan prije dugo očekivanog meča između prvaka lake kategorije UFC-a, Charlesa Oliveire i izazivača Justina Gaethjea. Na vaganju dan uoči borbe, koja se održava u noći sa subote na nedjelju, Brazilac je pao na vaganju i zbog toga mu je oduzet pojas.

Oduzimanje pojasa znači da se Oliveira neće boriti za pojas, odnosno, on će pripasti Gaethjeu ako ga uspije svladati. No, Oliveiri ova pobjeda neće značiti ništa i on od sada više nije prvak.

Oliveira je na vaganju imao 225 grama viška i pokušao je u sat vremena to skinuti, ali nije uspio i UFC mu je oduzeto titulu. Podsjećamo, Brazilac je pojas osvojio protiv Michaela Chandlera, a već ga je uspio i obraniti protiv Dustina Poiriera, iako je u oba meča bio "underdog". Sada se pak predviđalo da će Oliveira pobijediti, ali bit će to Pirova pobjeda.

S druge strane, Gaethjeu je ovo druga prilika za uzimanjem naslova, prvi put je probao 2020. godine protiv sada već umirovljenog prvaka Khabiba Nurmagomedova, ali ga je Dagestanac pobijedio u svojoj oproštajnoj borbi.