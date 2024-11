Slo Rocky najavio: 'Udarat ću kickove, zaboljet će ga, a nakon petog udarca borba će biti gotova'

Miran Fabjan, ili poznatiji kao Slo Rocky, suočio se s Aleksandrom Jokerom Ilićem, samo dva dana upčo meča, oči u oči. Naravno da nije nedostajalo neugodnih riječi i ponižavanja sa svake strane, a mi izdvajamo neke od izjava.

"Doduše, kad tako pogledamo, svi moji protivnici ispali su smiješni jer sam uvijek odradio savršenu borbu, tako će biti i sada. Znam gdje je Ilić opasan i koje mu je najjače oružje, što ću iskoristiti protiv njega. Udarat ću ‘kickove’, zaboljet će ga, a nakon petog udarca borba će biti gotova,“ tvrdi Fabjan.

Ovu borbu prati i jedan događaj kojim je Fabjan pokupio dosta kritika. Naime, na sučeljavanju prije Glory 95 kickboxing priredbe u rujnu, dogovorili su se da će pobjednik uzeti oba honorara. „Slo Rocky“ je dan kasnije to poništio, a sada je dao i detaljno objašnjenje zašto je to napravio:

„Odmah sam to poništio, bila je to minuta u kojoj sam napravio glupost i pružio mu ruku. Tri su razloga zašto sam poništio okladu, prvi je zato što se nikad ne kladim. Mogao bih imati sponzore u vidu kladionica, ali ja to odbijam, mislim da je to narkotik i da se klade samo debili i luzeri koji nemaju za burek i žele zaraditi novac koji nikada neće. Drugi razlog je taj što se borim bez pritiska, ulazim u kavez i idem ubiti ili umrijeti. Treći razlog je taj da se kladim i da Ilić izgubi, ne bih htio taj novac", objasnio je Slovenac. Pa su se dotaknuli i toga tko je veća marketinška zvijezda te tko više doprinosi samom rastu FNC-a i MMA scene općenito.

"Teško je pričati ‘ja, ja, ja’, to je priča u kojoj smo svi sudjelovali. Ipak, FNC ima 200 boraca, a samo je jedan koji privlači toliku pažnju. Nešto treba biti u meni, zahvaljujem se Allahu na svemu što mi daje i samo ću nastaviti raditi ono što radim najbolje“, rekao je Miran.

Nakratko smo se osvrnuli i na borbu s Darkom Stošićem s FNC-a 17 u Beogradu početkom lipnja. Iako ga je dva puta rušio u nokdaun unutar 15 sekundi, kako je i obećao, na kraju je izgubio, nije ga uspio završiti.

„Ne treba pridavati preveliku pažnju tim nokdaunima, ne mislim da je to uspjeh. Ja sam napravio neke greške, on je napravio neke dobre stvari i pobijedio tu borbu. Imali smo dobar plan, ali nije išlo, čestitali smo Stoletu na pobjedi i idemo dalje u nove izazove“, zaključio je Slo Rocky.

