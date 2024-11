'Slo Rocky' i 'Joker već su 'zagrijali' spektakl: Ne propustite najveći MMA događaj u regiji

Sitno se broji do jednog od najvećih MMA spektakla u regiji. Arena Zagreb opet će biti dom novog FNC eventa u kojem će uživati svi MMA fanovi. Očekuju se sjajne borbe, spektakularni nokautovi u nekoliko sati prave borilačke poslastice. Kako ne biste propustili ni sekunde uzbudljivog FNC 20 eventa potrudila se platforma VOYO koja će sve prenositi u subotu od 18:30 h.

Veliki FNC 20 spektakl pratite u subotu 23. studenog od 18.30 h ekskluzivno na platformi VOYO

'Slo Rocky' i 'Joker' već najavljuju pravi spektakl

Glavna borba večeri svakako je između Mirana 'Slo Rockyja' Fabjana i Aleksandra 'Jokera' Ilića. Već neko vrijeme traje užarena atmosfera između ovoga dvojca koja će kulminirati u zagrebačkoj Areni. Zaiskrilo je veće i na presici i na vaganju, a oba borca svojim posljednjim riječima su potvrdili da ne staju dok netko od njih ne padne 'kao klada'. Kako je to izgledalo pogledajte ovdje.

Pregršt uzbudljivih borbi

No FNC 20 ima još puno toga za ponuditi. Dodatna uzbuđenja daje i borba u kategoriji do 90 kg između aktualnog prvaka Đanija Barbira i Tomislava 'The Beasta' Spahovića. Osim što će to biti borba dva vrhunska borca i ona je začinjena brojnim uvredama prije meča. Posebno je napeto bilo i na vaganju gdje je Spahović izgubio živce. Stooga će zasigurno zaiskriti u oktagonu zagrebačke Arene gdje će se napokon razriješiti veliko rivalstvo ovih boraca.

Sve vrvi od spektakularnih borbi. Tu su još poznata imena poput Franciska 'Croate' Barrie koji će odmjeriti snage s Bojanom 'Želvom' Kosednarom, a borit će se i Marko Bojković te Tomislav Sičaja. Prava poslastica će biti i meč Stefana Negucića i Uroša Jurišića. Pobjeda donosi i priliku za napad pojasa velter kategorije, a drugoga borca za pojas odlučit će meč Jovana Marjanovića i Kamila Kraske, također jednog od brojnih mečeva na FNC 20 eventu.

Bit će ovo prilika za dokazivanje mladih borilačkih talenata. Fran Luka Đurić iz Hrvatske i Vojo Simičić iz Srbije pokazat će svu svoju raskoš borilačkih pokreta te bi mogli započeti veliko rivalstvo koje bi zasigurno zabavljalo MMA populaciju u budućnosti.

Ne smijete propustiti ovaj borilački spektakla. FNC 20 ekskluzivno će prenositi Voyo platforma. Očekuje se dupke puna Arena Zagreb i sjajna atmosfera, a oktogon će se tresti od silnih razornih udaraca.

