Pejić: 'To je čar sporta, prvo se pobijemo pa si pružimo ruku'; Croata protivniku dao dres Dinama

Sve je spremno za FNC 20 event u Areni Zagreb koji će ovaj put biti pravi spektakl jer, najjača promocija mješovitih borilačkih sportova u jugoistočnoj Europi, slavi pet godina postojanja i uoči toga pripremaju najveći event od osnutka.

Spektakularni FNC 20 event u prijenosu UŽIVO u subotu od 18.30 možete gledati na platformi Voyo, a borci su prije izlaska u ring morali odraditi vaganje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije moglo bez kaosa i za vrijeme vaganja pa je zaiskrilo kod Tomislava 'The Beast' Spahovića i Đanija Barbira. Spahovića je nešto izbacilo iz takta. 'The Beast' je potpuno poludio i izgubio kontrolu pa nasrnuo na Barbira kojeg je to malo zateklo.

Nakon sučeljavanja uoči subotnjeg spektakla pred kamere je stao i Filip 'Nitro' Pejić kojeg ćemo sutra gledati u ulozi komentatora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Hype je bio veliki. Jedva čekam to ludilo, komentirati iz prvog reda", rekao je prve dojmove Pejić pa dodao kako će se snaći u ulozi komentatora:

"Mislim da ću se dobro snaći jer sam već komentirao par evenata. Kad se opustim malo, kad uđem onda ću biti dobar."

Otkrio je 'Nitro' i koje mu je sučeljavanje bilo napetije, Spahovića i Barbira ili Jockera i Slo Rockyja.

"Više mi je bio Jocker i Fabijan jer je moj mali tamo uletio s Jockerom na vaganje. Sve u svemu svi su odradili odlično sučeljavanje. To je čar ovog sporta, sutra ćemo si pružiti ruku nakon što se pobijemo."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Francisco 'Croata' Barrio u subotu će u kavez ući protiv Bojana Kosednara Želve. Njih su dvojica imali 'prijateljsko' sučeljavanje na kojem su izmijenili dresove. Croata je Želvi dao Dinamov dres dok je od njega dobio dres Olimpije.

"Nismo se to dogovorili, to je spontano bilo, imamo poštovanja jedan prema drugome i to je to. Ovo je sport, idemo razbiti jedno drugog, ali sport je tu i imamo uzajamno poštovanje jedan prema drugome", rekao je Croata pa pokazao dres:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Evo dobio sam dres od Elšnika (bivšeg kapetana i igrača Olimpije). On je navijač Olimpije ja sam navijač Dinama."