Savez tajlandskog boksa grada Zagreba organizira u subotu s početkom u 10.00 zajednički trening na otvorenom. Trening će se odvijati na nogometnom igralištu s umjetnom travom na SRC Ravnice (NK Devetka) s početkom u 10:00 sati. Svi su dobro došli bez obzira na dob spol i predznanje. Trening je ujedino i seminar koji će biti u potpunosti besplatan, a vodit će ga legendarni borac grada Zagreba Emil Zoraj. Njegovo znanje je ogromno i jednostavno njegovu prezentaciju i seminar ne smijete propustiti.

Savez tajlandskog boksa organizira veliki event

"Nakon kratke ljetne stanke Savez tajlandskog boksa grada Zagreba uspio je organizirati još jedan veliki event. Cilj ovog eventa je da promoviramo tajlandski boks, da ga još više populariziramo širim masama, jer je bio zaboravljen sport godinama. muay thai, poznat i kao 'umjetnost osam udova', tradicionalna je borilačka vještina iz Tajlanda koja kombinira udarce, laktove, koljena i udarce nogama kao glavne tehnike. Njegova povijest je duboko ukorijenjena u tajlandskoj kulturi, a vjeruje se da potječe iz srednjeg vijeka kada je Tajland bio pod stalnim napadima i invazijama". priča nam Sandrino Starčević, predsjednik Saveza tajlandskog boksa grada Zagreba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U tajlandskom boksu se koriste ruke, laktovi, koljena i noge. Temeljena na prastarim tehnikama borbe, muay thai je razvio niz udaraca, blokova i bacanja kako bi se suprotstavio neprijatelju na bojištu, objašnjava nam Sandrino Starčević.

Naporan, ali i sjajan sport

S vremenom, ove tehnike su se preobrazile u sport koji je postao nacionalni pastime Tajlanda. Borci provode sate trenirajući kako bi usavršili svoje tehnike i izdržljivost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tajlandski boks je jako popularan, ali i jako naporan sport. U svijetu izvan Tajlanda, muay thai je postao popularan kao izazovan i učinkovit oblik tjelesne aktivnosti te borbe. Mnogi ljudi ga prakticiraju kao oblik vježbanja radi kondicije, snage i samopouzdanja. Također je postao popularan sport za natjecatelje u profesionalnim borilačkim krugovima, uključujući mješovite borilačke sportove (MMA)", objašnjava Sandrino Starčević i dodaje:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Usudio bih se reći kako je potpuna baza tajlandskog boksa ukorijenjena u slobodnu borbu".

O zajedničkom treningu i seminaru pod vodstvom Emila Zoraja, Sandrino Starčević govori:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Veliki Emil Zoraj pomaže svima, a ne samo njima

"Cilj nam je da što više ljudi dođe. Emil Zoraj veliko je ime muay thai i vjerujemo da će njegovo prisustvo, znanje i veličina koju taj čovjek ima u ovom sportu, privući mlade i stare da dođu u subotu na SRC Ravnice, roditelje da dovedu djecu, da vide kako to izgleda. Emil je sigurno nešto što nam je od tajlandskog boksa i ostalo u našem voljenom gradu. Najtrofejniji muay thai borac Zagreba koji je, eto, maknuo se iz Saveza, ne sudjeluje u radu, ali čitavo vrijeme nam pomaže. Njemu je baš stalo do tajlandskog boksa. Uvijek je na dispoziciji, apsolutno svakom čovjeku koji se u Zagrebu bavi tajlandskim boksom. Njega možeš nazvati u bilo koje vrijeme, on će ti pomoći. Emil Zoraj baš voli tajlandski boks, on s velikom strasti priča o muay thaiju".

Sandrino Starčević nam je rekao i sljedeće:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Želimo muay thai približiti djeci, mladima'

"Tajlandski boks želimo približiti djeci najviše ovim našim eventom, ali i općenito. Najmanje je tu bitno, odnosno uopće nije bitno nasilje, nego bavljenje sportom i da svi živimo kao zajednica. Htjeli bi da se nakon našeg zajedničkog treninga i seminara i najmlađi počnu baviti, da treniraju tajlandski bok. U današnje vrijeme, djeca se slabo bave bilo kakvim aktivnostima i puno vremena provode pred računalima, mobitelima, igricama... Rijetkost je, a to se može vidjeti u Zagrebu, tajlandski boks spaja ljude. ZG klubovi tajlandskog boksa rade k'o jedan", rekao nam je Sandrino Starčević i za kraj poručio: