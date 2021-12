Zanimljiva priča vrti se oko 19-godišnjeg mladog Čečenca iz Groznog, Tamaeva Asxaba. On je (bio) megatalentiran MMA borac koji se bori(o) u teškoj kategoriji, a koji je sad, kako su to neki borilački mediji istaknuli, "samoprozvani MMA agent" koji zna znanje u slobodnoj borbi, ima jako dobru podlogu.

Nadimak "Ruski KGB Hulk'” zaradio je zbog svoje velike i masivne tjelesne mase i monstruoznih videozapisa treninga koje postavlja na svoje društvene mreže, spominje se u stranim medijima. On je samo jedan u nizu zastrašujućih ruskih boraca, koji su obećavali i još uvijek obećavaju, ali sad nekako samo više zbog godina, jer je još uvijek mlad.

Mogao bi biti ono nešto

No, još prije dvije godine pisalo se o mladiću koji izgleda apsolutno nevjerojatno i koji posjeduje nevjerojatnu mentalnu i fizičku snagu, koji bi mogao biti "ono nešto". Koliko je stvarno dobar? E, to ćemo morati još vidjeti. Puno je, naime, bilo, fizički impozantnih mladića, pa čak i onih koji su nešto i znali u kavezu, pa nitko od njih ništa nije napravio.

MMA prospekt

No, što se tiče Tamaeva Asxaba, on je prije dvije godine postao prava internetska senzacija, nakon što je razorno debitirao u slobodnoj borbi protiv Marvina. Za njega su stručnjaci govorili kako je pravi MMA prospekt, obećavajući... No, još je mlad i neiskusan. News.com.au u siječnju 2019. pisao je o tinejdžeru koji bi mogao biti prava senzacija u slobodnoj borbi...

"Sa 17 godina općenito ljudi još uvijek pokušavaju shvatiti tko su. Za ruskog tinejdžera Tamaeva Asxaba, jedini put i njegovo otkriće bili su da pobjeđuje i melje svoje suparnike. Poznat kao 'ruski KGB Hulk', Asxab je razvio svoje isklesano, masivno i moćno tijelo koje straši.

Njegov biceps ima opseg od 48 cm, a također tvrdi da ima najdeblji vrat od svih 17-godišnjaka na svijetu sa 54 cm obujma. Navodno je toliko jak i moćan da bi nožem imali problema s probijanjem kože i mišića.

I je li čudo s ovim treningom koji prikazuje tinejdžersko čudovište kako vuče tri automobila s trakom oko vrata, odnosno potiljka glave?!", stajalo je u pisanju medija prije 2 godine. No, ako pogledamo njegov profil na Instagramu sad, možemo vidjeti kako nije više tako jak, ali posjeduje znanje u MMA.

Ima preko 4.5 milijuna pratitelja

Ovaj 19-godišnjak ima ogromnu publiku na društvenim mrežama, a samo njegov Instagram profil ima preko 4,5 milijuna pratitelja. Ima i vlastiti kanal na YouTubeu koji ima više od 1,8 milijuna pretplatnika...

U jednom videu na društvenim mrežama, Asxab je bez problema prozvao Popeyea i tako se našao u središtu pisanja medija.

"Kirill koristi sintol zbog nedostatka podrške rodbine i niskog samopoštovanja jer je jednostavno želio dobiti PR", rekao je tada Asxab.

“Kirill, ako gledaš ovaj video, prestani sa sintolom, nastavi vježbati i jedi hranjivu hranu.”

Asxab promiče vježbanje i zdravu prehranu kao tajne svog uspjeha i čeka trenutak kad će zabljesnuti. No, isto tako, stalno trenira i promiče takav način života.

Asxab je u stranim medijima bio predstavljen kao potencijalni UFC borac budućnosti, s naglaskom na žestokog dečka s ulice - a njegova reputacija biva pojačana nakon pobjede nad Philipom Marvinom. Neki su američki mediji otišli toliko daleko da su postavili pitanje je li on novi Habib Nurmagomedov? Za sad, nije! Još uvijek se čeka njegova druga MMA borba i nekako se čini kao da se posvetio nekim drugim stvarima, društvenim mrežama, privatnom poslu...

"Asxab je apsolutno opasno oružje", istaknuli su još prije o njemu strani mediji.

Prekinuo suradnju s Mini Habibom

MMAIndia je u lipnju ove godine pisala kako su se Tamaev Ashab i ruski TikTok celebrity Hasbulla Magomedov razišli u suradnji. Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci, zajednica borilačkih sportova doživjela je uspon Hasbulle Magomedova, 18-godišnje dagestanske internetske instant zvijezde, koja je postala najnovija i najveća senzacija u tamošnjem MMA svijetu.

Veliki dio zasluga iza Hasbulline popularnosti pripada Ashabu Tamaevu, čečenskom borilačkom umjetniku koji je bio samoproglašeni promotor nadolazeće, super naglašene borbe Mini Habiba protiv kazahstanskog repera i you tubera Abdua Rozika. Dvojac se često naslikavao zajedno na društvenim mrežama.

Problemi

Međutim, došlo je do problema u donosu između Hasbulle i Tamaeva, a sad niti ne razgovaraju, što će šokirati obožavatelje "Mini Khabiba". Tako je i borba pala u vodu.

"Izvještaji sugeriraju da su mu Hasbullini bliski i dragi rekli da Tamaev koristi svoju popularnost kako bi stekao online slavu, ali da Hasbulli nema zaradu koji zaslužuje, kao i da ga je MMA borac ismijavao ispred kamere, pred svima", stoji u pisanju MMAIndia.