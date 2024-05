Pravila kreativnog nagradnog natječaja: 'VOYO TI POKLANJA TELEVIZOR'

Članak 1.

RTL Hrvatska d.o.o., Krapinska 45, 10000 Zagreb, OIB 07330149920 (u daljnjem tekstu: Priređivač) u čijem je vlasništvu streaming platforma Voyo, organizira kreativni natječaj pod nazivom 'VOYO TI POKLANJA TELEVIZOR' (u daljnjem tekstu: Kreativni natječaj) za nove i postojeće pretplatnike streaming platforme Voyo. Kreativni natječaj organizira se u svrhu promocije streaming platforme Voyo.

Članak 2.

Kreativni natječaj počinje 23. svibnja 2024. u 11:00 sati i traje do 28. svibnja 2023. u 23:59 sati.

Po završetku svakog kruga natječaja, provjerit će se jesu li Sudionici pretplatnici platforme Voyo.

Iz tog je razloga bitno da se Sudionici u natječaj prijavljuju s istom mail adresom s kojom su pretplaćeni ili će se pretplatiti na platformu Voyo do završetka pojedinog kruga nagradnog natječaja.

U trenutku prijave, Sudionici ne moraju biti pretplatnici platforme Voyo, ali moraju se pretplatiti na platformu Voyo do završetka pojedinog kruga natječaja.

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati novi i postojeći pretplatnici platforme Voyo.

Sudionici se mogu pretplatiti na adresi https://voyo.rtl.hr/

Tijekom trajanja kreativnog natječaja pretplatnici streaming platforme Voyo imat će priliku osvojiti:

1x pametni televizor TV 65" Philips 65PUS8518 Android Ambilight

Jedan (1) korisnik s najkreativnijim odgovorom koji se prijavi u natječaj na stranici net.hr/fnc osvojit će po jednu (1) nagradu.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju sve fizičke osobe, starije od 18 godina, iz Hrvatske, koje prihvaćaju ova pravila (u daljnjem tekstu Sudionici). Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju, Sudionici su suglasni da Priređivač može bez naknade koristiti sadržaj komentara i/ili njihovih poruka koje su sudionici ostavili u obrascu nagradnog natječaja.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da priređivač može kontaktirati s njima te da im može povremeno slati obavijesti vezane uz Kreativni natječaj ili streamning platformu Voyo ili sadržaje RTL-a. U slučaju da sudionik ne želi primati takve poruke, može prekinuti svoje sudjelovanje u Kreativnom natječaju kako je opisano u Članku 6. ovih pravila.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da se na web portalima te društvenim mrežama u vlasništvu RTL Hrvatska objavi njihovo ime i prezime te odgovor na postavljeno pitanje.

Priređivač se obvezuje da će dostavljene podatke Sudionika koristiti u dobroj namjeri, da privatne podatke Sudionika neće distribuirati trećoj strani te da će u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka prikupljene podatke prijaviti u zbirku podataka.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju svi punoljetni Sudionici iz Hrvatske, koji od 23. svibnja 2024. do 28. svibnja 2024. popune obrazac za prijavu u natječaj na stranici net.hr/fnc i napišu odgovor na pitanje kreativnog natječaja. Svi odgovori koji se ostave nakon perioda navedenog u Članku 2. neće biti uzeti u obzir. Nakon završenog roka odabrat će se dobitnik nagrade, a objava dobitnika bit će 29. svibnja iz 9 sati.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da podaci osobnog karaktera koje su dostavili Priređivaču uđu u bazu Kreativnog natječaja Priređivača te da će nakon 31. 12. 2025. godine biti uništeni. U svakom trenutku tijekom trajanja Kreativnog natječaja Sudionici mogu uskratiti odobrenje za držanje, obradu i procesuiranje njihovih osobnih podataka kako je navedeno u Članku 6. Pravila.

Članak 5.

Svaki odgovor koji odgovara uvjetima Kreativnog natječaja navedenim u Članku 4. može biti objavljen na web portalima i društvenim mrežama u vlasništvu RTL Hrvatska.

Svaki Sudionik može poslati samo jedan odgovor. Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da Priređivač može bez naknade koristiti te objaviti njihove osobne podatke: ime i prezime te kreativni odgovor prilikom prijave na Kreativni natječaj. Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da priređivač te osobne podatke može koristiti bez naknade i objaviti u promotivne svrhe na internetu.

Priređivač zadržava pravo da pristigle komentare koji ne odgovaraju uvjetima navedenim u članku 4. ne objavi ili obriše.

Članak 6.

Ako u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u Kreativnom natječaju, može to učiniti tako da na mail adresu podrska@voyo.hr pošalje mail ODUSTAJEM OD NATJEČAJA 'VOYO TI POKLANJA TELEVIZOR'.

Članak 7.

Priređivač prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke (ime i prezime, adresa) radi sudjelovanja u Kreativnom natječaju, radi kontaktiranja natjecatelja u svrhu provedbe Kreativnog natječaja te radi korištenja podataka o natjecatelju pobjedniku u sredstvima javnog informiranja (objava podataka o dobitnicima nagrada, objava slikovnih i audiomaterijala o predaji nagrada i slično).

Prikupljeni osobni podaci ne dostavljaju se trećim osobama i ne izvoze se izvan Europske unije.

Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja.

Osobni podaci prikupljaju se na dobrovoljnoj osnovi i obrađuju automatskom obradom, kojoj možete prigovoriti.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku odustati od dane suglasnosti, dostavom odgovarajućeg zahtjeva na e-adresu rtl@rtl.hr (navedeno ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja suglasnosti). U tom slučaju Sudionik se isključuje iz daljnjeg natjecanja i gubi pravo na dodijeljene nagrade jer mu uručenje nagrada više neće biti moguće.

RTL Hrvatska d.o.o. poštuje i prava Sudionika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava Sudionici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva RTL Hrvatska d.o.o. /ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-adresu rtl@rtl.hr.

Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Članak 8.

Svi sudionici Kreativnog natječaja suglasni su s Pravilima sudjelovanja u Kreativnom natječaju 'VOYO TI POKLANJA TELEVIZOR'.

U svakom trenutku tijekom trajanja Kreativnog natječaja Sudionici mogu uskratiti odobrenje za držanje, obradu i procesuiranje njegovih osobnih podataka.

Ako u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u Kreativnom natječaju, može to učiniti na način da pošalje e-poruku na podrska@voyo.hr. Priređivač će u zakonskom roku po primitku e-poruke odgovoriti ili, ovisno o sadržaju zahtjeva, izbrisati Sudionika (podatke) i dostavljeni sadržaj iz svoje baze, što ne utječe na zakonitost obrade i korištenje prije povlačenja iz Kreativnog natječaja.

Članak 9.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici preuzimaju odgovornost da su podaci koje su dostavili Priređivaču prilikom prijave na Kreativni natječaj istiniti, da ne dovode u zabludu te da se objavom dostavljenih osobnih podataka neće prekršiti ili ugroziti prava trećih osoba (autora komentara ili osoba koje se eventualno nalaze u komentaru). Priređivač nije ni na koji način odgovoran za sadržaj koji su objavili Sudionici. Za sve podatke i sadržaje koje pojedini Sudionik koristi u prijavi na Kreativni natječaj odgovoran je isključivo Sudionik koji je Priređivaču dostavio podatke i sadržaje. Ako se utvrdi da je sadržaj objavljen u ime pojedinih Sudionika nezakonit ili neprikladan, Priređivač će takav sadržaj odmah po primitku informacije ukloniti i Sudionika koji je prekršio pravila isključiti iz daljnjeg natjecanja.

Članak 10.

Pobjednici Kreativnog natječaja za svoj će kreativni odgovor dobiti nagradu od Priređivača – jedan (1) pobjednik dobit će jedan (1) poklon Priređivača.

Članak 12.

Tijek Kreativnog natječaja nadgledat će zaposlenici Priređivača. Komentari i poruke neprimjerenog sadržaja bit će izbrisani te neće biti objavljeni.

Članak 13.

Smatra se da su sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici u svakom trenutku upoznati s ovim pravilima te da ih u potpunosti i bezuvjetno prihvaćaju.

Članak 14.

Priređivač zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti, modificirati ili nadopuniti pravila Kreativnog natječaja ili Kreativni natječaj u slučaju nepredviđenih ili izmijenjenih okolnosti u potpunosti prekinuti.

Članak 15.

Svaka promjena vezana uz Pravila Kreativnog natječaja bit će objavljena na portalu net.hr.hr. O važnim promjenama i dopunama Priređivač može obavijestiti Sudionike i/ili objavljivanjem na društvenim mrežama u vlasništvu RTL Hrvatska.

Članak 16.

Facebook ni na koji način ne sponzorira, podržava ili administrira Kreativni natječaj niti je povezan s njime. Facebook nije odgovoran za Kreativni natječaj te svu odgovornost za provedbu Kreativnog natječaja, prikupljanje podataka o Sudionicima, mehanizaciju nagrađivanja, odabir pobjednika, slanje nagrada te ostale radnje povezane s Kreativnim natječajem snosi RTL Hrvatska d.o.o.

Članak 17.

Za sudjelovanje u Kreativnom natječaju nije potrebno uplatiti određenu svotu novca, a uplaćujući novac, neće se povećati mogućnost dobitka.

RTL Hrvatska d.o.o.