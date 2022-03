Teško je istaknuti koliko je profesionalnih mečeva odradio Mirko Cro Cop Filipović u svojoj karijeri. Bilo je tu legendarnih predstava i nevjerojatnih poteza, ali i potpuno neočekivanih poraza.

Jedan od takvih dogodio se u ožujku 2011. godine kada se Mirko našao nasuprot Brendana Schauba u oktogonu UFC-a. Schaub je tada bio mladi i perspektivni borac sa sedam pobjeda i jednim porazom, a potom se našao u oktogonu s legendom borilačkih sportova.

Cro Cop je bio favorit u toj borbi, a tako je i ušao u nju. Bio je bolji, dominirao je i zadavao nevjerojatne udarce američkom borcu, no onda je došla treća runda. Schaub je sretno pogodio Mirka, srušio ga na pod i na kraju slavio. Sedam godina kasnije, Schaub koji je profesionalnu karijeru završio 2014. godine, otkrio je detalje iza "najteže borbe u njegovom životu."

'Bio sam naivan i drzak'

"Mislio sam da bi bilo dobro ako bi upisao pobjedu nad Cro Copom, legendom ovog sporta. Bio sam naivan i drzak u to vrijeme, ludo sam vjerovao u sebe. Mislio sam da ću ga svladati s lakoćom. Tada sam razmišljao, da, on je legenda, ali daleko od svojeg vrhunca. Dragi Bože koliko sam bio u krivu. To je bila najteža borba u mojem životu, najteža", počinje Schaub svoju ispovijest.

Brendan je primio neke nevjerojatne udarce u tom meču, ali je uspio ostati na nogama. Otkrio je i štetu kakvu mu je nanio Mirko u toj borbi.

"Razbio mi je nos na 16 mjesta, imao sam operacije, 16 šavova u oku, 14 šavova na usnici. Nakon borbe sam povraćao od muke i boli. Nikada neću zaboraviti, dolazi Mirko nakon borbe, nemojte zaboraviti da sam ga nokautirao na kraju. Njegova faca je bila krvava, ali ja sam puno gore izgledao. Oči i usne su mi natekle", prisjetio se.

'On je moj heroj'

Potom je ispričao nevjerojatnu anegdotu koja se dogodila nakon nevjerojatnog meča.

"On sjedi pokraj mene i krpaju ga. Pozdravio sam ga, on je ipak moj heroj. Pričali smo malo nakon borbe. Potom su došli predstavnici UFC-a s čekovima, nakon svake borbe morate potpisati svoj ček. I oni su nešto zeznuli, dali su mi ček od Cro Copa. Mislio sam da je to moj novac, kada sam vidio cifru nisam mogao vjerovati. No, onda je došao čovjek i rekao, "oprosti, zeznuli smo", uzeo ček i dao ga Mirku", priča uz smijeh Schaub.

"Mislim da sam dobio 12 tisuća dolara i bonus od još tisuću. Bio sam u velikoj boli, okrenuo sam se prema Mirku i rekao: "Čovječe, pa što mi to radimo?!". On me pogledao i na lošem engleskom rekao: "To je život". Pogledao sam prema njemu i prvo što mi je palo na pamet: "Je li zapravo? Je li to život? Mirko je li to život?" Za njega je, njemu je to značilo sve, meni nije."

"Tada sam shvatio: Ja nisam poput njega. Isti smo, ali potpuno različiti. Ja nisam poput njega. Ja ne bi riskirao svoj život za ovo. Ovo nije moja strast. Njegova je, on se još uvijek bori i rastura. On je apsolutna legenda. Nemam što raditi u oktogonu s njim", zaključio je Schaub.

Zanimljivo, na snimci se može vidjeti kako Schaub nakon te borbe prilazi Mirku i kaže:

"Ti si razlog zašto sam počeo s ovime Mirko".

Schaub je poprilično rano završio sa svojom karijerom, a potom se počeo baviti stand-up komedijom, a čak je snimio i nekoliko filmova i bio u nekoliko serija. U jednom intervjuu je otkrio kako je nakon meča s Mirkom na nekoliko mjeseci postao ovisan o OxyContinu s kojim je ublažavao bol.