UZBUDLJIVA UFC VEČER / Povratak kralja na tron: Adesanya vratio titulu jednim od najboljih nokauta godine

Nakon 20 godina UFC se vratio u Miami, a cijeli spektakl ja obilježio povratak Israela Adesanye na tron UFC-ove srednje kategorije. Adesanya je nokautom u drugoj rundi savladao svog povijesno najvećeg rivala, Alexa Pereiru. Tri poraza u tri nastupa protiv Pereire. To je bio učinak s kojim je Adesanya ušao u četvrti meč protiv Pereire. U prvoj rundi je statistički Pereira pogađao više. Ali, u drugoj rundi u potpunosti druga priča. Pereira je prisilio Adesanyu na polukružno kretanje uz ogradu. Ipak, preuzeo je nakon toga Nigerijac sredinu. Ipak, sve se odlučilo u posljednjoj minuti druge runde. Pereira je osjetio priliku za napad i krenuo. Nabio je Adesanyu uz ogradu i krenuo serijom udaraca, a onda se dogodila pravi preokret. Adesanya je sve udarce primio i osjetio trenutak kad može pogoditi svoj. Očito previše opuštenog Pereira pogodio je desnim krošeom u bradu, prvo ga uzdrmavši, a onda je nakon još jednog desnog u padu došao i lijevi aperkat. Pereiru je to bacilo na pod bez svijesti i tu je bilo gotovo. Tako je Adesanya došao do najveće pobjede u svojoj karijeri. "Ljudi, zemljo, moram reći nešto. Nadam se da svi vi koji gledate možete osjetiti ovaj osjećaj sreće barem jednom u vašem životu. Ali znate što, nikada nećete osjetiti ovaj osjećaj ako ne krenete po nešto kad ste na dnu, kad ste nokautirani, kad vas svi omalovažaju!", poručio je Adesanya nakon borbe.