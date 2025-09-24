GLAVU GORE /

Barbir se oglasio nakon bolnog poraza u prilici života: 'Iza ovoga je veća svrha'

Foto: Louis Grasse

'Ispričavam se svima koji su vjerovali u mene, nemam nikakvih izgovora'

24.9.2025.
8:44
Sportski.net
Louis Grasse
Đani Barbir nažalost je izgubio od litavskog borca Mantasa Kondratavičiusa Dana White's Contender Seriesu. Barbir je dobio priliku boriti se u platformi koja je svojevrsna audicija za UFC

Litavski je borac nokautira Barbira u prvoj rundi kirurški preciznim overhandom i tako ugasio snove hrvatskog borca o ugovoru s UFC-om, barem za sada. Vrlo brzo nakon borbe javio se i sam Barbir na svom Instagram profilu. 

‘‘Ispričavam se svima koji su vjerovali u mene, nemam nikakvih izgovora. Nikad nisam bio bolji i spremniji, slučajnosti ne postoje tako da znam da je iza ovoga veća svrha. Hvala Bogu, živ sam i zdrav i vraćam se čim prije", objavio je Barbir na svom Instagram storyju. 

Foto: Screenshot

Znamo kakvu kvalitetu ima Barbir i nema potrebe za isprikama bilo kome. Još je vrlo mlad za borca i vjerujemo da će nova prilika stići vrlo brzo.

POGLEDAJTE VIDEO: Fran Luka Đurić u Podcastu Net.hr-a

đani BarbirFnc
Barbir se oglasio nakon bolnog poraza u prilici života: 'Iza ovoga je veća svrha'