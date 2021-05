Prvi meč između Mirka i Nelsona održan je 29. listopada 2011. godine u Las Vegasu. Nelson je tad bio slavio prekidom u trećoj rundi

Mirko Filipović (43.) ponovno je iznenadio borilački svijet. Ništa čudno, naviknuli smo to od njega. No, ovog puta iznenađenje je kud i kamo veće, ako se uzme u obzir da je potipisao za ugledni Bellator, drugu po jačini svjetsku organizaciju slobodne borbe na svijetu, a odluku je donio, kako je sam kazao, ne zbog novca ili organizacije, nego zbog protivnika. Filipović će u Bellatorov kavez ući 25. svibnja u Londonu, a za protivnika će imati starog znanca iz UFC-a Roya ‘Big Country’ Nelsona.

"Naravno da sam i ja iznenađen, nitko od nas ne vodi njegovu karijeru, tako da niti ne možemo znati gdje je sve organizirao svoje borbe. Samo je najavio da će mu ova godina biti zadna godina u njegovoj karijeri, oproštajna godina. Najavio je ona dva Rizinova meča u svibnju i srpnju, kao i onaj na kraju godine. Ovaj dogovor s Bellatorom dokazuje kako je Mirko i u 44. godini u vrhunskoj formi i, ono što je najbitnije, da je zdrav čim prihvaća toliko borbi. Nije toliko borbi odradio u godinu dana već jako dugo. Veliki je to ritam, naporno je to, izuzetno", kazao nam je Igor Pokrajac, poznati hrvatski MMA borac s najviše nastupa u UFC-u.

U prvoj njihovoj borbi Mirko je bio ozlijeđen

Prvi meč između Mirka i Nelsona održan je 29. listopada 2011. godine u Las Vegasu. Nelson je tad bio slavio prekidom u trećoj rundi. Valja naglasiti da je Filipović u tu borbu ušao ozlijeđen s puknutom tetivom bicepsa koju je odmah nakon dvoboja morao operirati. Bio je to Cro Copov posljednji meč u tada aktualnom UFC ugovoru.

"Istina, ali morate znati da Nelson nije u tako dobroj formi sad, kao što je bio tad. Ima veliki niz izgubljenih borbi za redom. Posljednju borbu u Bellatoru je izgubio od Matta Mitrionea. On je svoj 'pick' imao u ono vrijeme kad je dobio Mirka, znači 2011. godine. Ali, bez obzira na to, on je i dalje opasan. Pogotovo ako će Mirko prihvatiti način borbe koju Nelson voli, a to je poludistanca i 'dirty boxing', način na koji ga je i pobijedio", rekao je Igor Pokrajac i prokomentirao nam to što sve više MMA zvijezda seli iz UFC-a u Bellator:

"U Bellatoru su slabiji honorari nego u UFC-u. Jednostavno, Hamilton koji nije nikako mogao zadržati titulu koju je osvojio, pa to isto vratiti nazad, otišao je u Bellator. Isto i Jake Shields. Masa boraca završila je u Bellatoru. Ali, to je normalno. U ovom sportu borci odlaze iz organizacije u organizaciju, kao u nogometu što nogometaši mijenjaju klubove. To je normalna stvar".

Cro Cop neporažen u osam mečeva zaredom

Cro Cop je neporažen u čak osam mečeva zaredom, što je njegov najduži pobjednički niz u karijeri. Posljednji koji ga je uspio pobijediti je bio Rus Oleksej Olejnik davne 2013. na Legend 2 priredbi u Moskvi. Što se tiče Nelsona, on se donedavno borio u UFC-u, bio je na glasu kao jedan od najjačih udarača u diviziji, ali je odlučio poput nekih zvijezda ovog sporta napustiti elitnu organizaciju i prijeći u Bellator.

Mirko je u karijeri odradio pet revanša: Protiv Fujite, Barnetta, Silve, Gonzage i protiv Ishiija, svog prijatelja i čovjeka s kojim trenira u Zagrebu. U svih pet dvoboja je slavio. Kako će biti ovog puta?

"Vjerujem Mirkovim nokautom. Nelson, koliko god je prije mogao primiti udarce, danas više ne može. Svatko ima svoje limite, dosta je čovjek izudaran. Cro Cop bi trebao primjeniti onu taktiku koju je imao Stipe Miočić u borbi s Nelsonom. Držati ga na distanci, ići rutom kickboxa gdje je zapravo i najjači", završio je Igor Pokrajac.