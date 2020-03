IGOR POKRAJAC ZA NET.HR: ‘Nakon Cikatićevog osvajanja Grand Prixa, stvorio se niz talenata kod nas’

‘Prvi osvajač K1 turnira 1993. godine’

Pionir K1 u Hrvatskoj, jedan od najboljih hrvatskih boraca svih vremena, proslavljeni Branko Cikatić, jutros je preminuo u 66. godini nakon skoro dvije godine borbe s bolešću.

Čovjek koji je ostavio nasljeđe

Branko će zauvijek ostati upamćen kao čovjek koji je pokrenuo kickbox na ovim prostorima, na kraju krajeva osnovao je Hrvatski savez tajlandskog boksa. I po tome, ali i po svim svojim uspjesima, ostat će besmrtan…

U amaterskom kick-boxingu Cikatić je bio svjetski prvak 1981. godine, a europski prvak čak pet puta, i to 1979., 1980., 1981., 1982. i 1983. godine. Nastupajući kao profesionalac, bio je svjetski prvak 4 puta, 1987., 1988., 1989. i 1992. godine, a europski prvak jednom i to 1986. godine, dok je 20. travnja 1993. u Japanu postao pobjednik prvog K-1 “grand prix” turnira.

‘Branko je bio nešto posebno’

Ukupno je 13 puta bio svjetski prvak u raznim disciplinama, dok je odlukom Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, razmijevajući da u prvoj godini samostalnosti Hrvatska nema svoja veleposlanstva ni konzulate, imenovan za poklisara u Njemačkoj.

“Jednom riječju – velikan! Bio je najveći hrvatski borac 90-etih godina, uz još neke, ali on je nekako bio ispred svih. Šafranić u karateu, Lisjak u hrvanju, Branko u kickboxu… Uf, kakve su to borilačke legende toga vremena bile… No, Branko je bio nešto posebno. Prvi osvajač K1 turnira 1993. godine”, kazao nam je Igor Pokrajac (MMA skor 29-14), jedan od naših najpoznatijih MMA boraca, čovjek s najviše nastupa u UFC-u (14) od svih Hrvata, a prvu je borbu među elitom odradio još 2009. godine…

‘Utkao put kasnijim zvijezdama borilačkog sporta kod nas’

“Nakon tog Cikatićevog osvajanja Grand Prixa stvorio se niz talenata kod nas. Recimo da je nekako spontano krenulo stvaranje novih hrvatskih boraca poput Mirka Filipovića i ostalih koji su proslavili Hrvatsku po svijetu. Znači, radi se o čovjeku koji je utkao put kasnijim zvijezdama borilačkog sporta kod nas. Legenda za sva vremena”, zaključio je Igor Pokrajac.