Smijeh je sve rekao /

Plazibat i Rigters prvi put oči u oči! Hrvatski teškaš nije ni trepnuo...

Plazibat i Rigters prvi put oči u oči! Hrvatski teškaš nije ni trepnuo...
×
Foto: Profimedia

Ovaj meč predstavlja vrhunac GLORY-jeve sezone

20.10.2025.
12:52
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vodeća svjetska kickboxing promocija, GLORY, podigla je atmosferu do usijanja novom objavom na Instagramu, najavljujući borbu godine između hrvatskog borca Antonija Plazibata i Levija Rigtersa. Snimka njihovog prvog sučeljavanja licem u lice izazvala je lavinu reakcija obožavatelja diljem svijeta.

 

Na videu je zabilježen napeti trenutak prvog susreta dvojice teškaša, Antonija Plazibata i Levija Rigtersa. Bez ijedne izgovorene riječi, njihovi pogledi otkrili su rivalstvo i fokus uoči meča koji će predvoditi najveći događaj godine, GLORY Collision 8, zakazan za 13. prosinca. "Prvi put kad su se Levi Rigters i Antonio Plazibat sreli licem u lice...", stoji u opisu objave, potvrđujući da će upravo oni biti glavne zvijezde večeri.

Ovaj meč predstavlja vrhunac GLORY-jeve sezone i održat će se u sklopu velikog Collision 8 eventa u GelreDomeu u nizozemskom Arnhemu. Za hrvatske ljubitelje borilačkih sportova, ovaj događaj ima poseban značaj jer se njihov predstavnik, Antonio "Plaza" Plazibat, bori u glavnoj borbi večeri, što je potvrdila i sama organizacija.

POGLEDAJTE VIDEO: Antonio Plazibat se posuo pepelom: 'Borio sam se glupo, što drugo mogu reći...'

Antonio PlazibatGlory
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Smijeh je sve rekao /
Plazibat i Rigters prvi put oči u oči! Hrvatski teškaš nije ni trepnuo...