Plazibat i Rigters prvi put oči u oči! Hrvatski teškaš nije ni trepnuo...

Vodeća svjetska kickboxing promocija, GLORY, podigla je atmosferu do usijanja novom objavom na Instagramu, najavljujući borbu godine između hrvatskog borca Antonija Plazibata i Levija Rigtersa. Snimka njihovog prvog sučeljavanja licem u lice izazvala je lavinu reakcija obožavatelja diljem svijeta.

Na videu je zabilježen napeti trenutak prvog susreta dvojice teškaša, Antonija Plazibata i Levija Rigtersa. Bez ijedne izgovorene riječi, njihovi pogledi otkrili su rivalstvo i fokus uoči meča koji će predvoditi najveći događaj godine, GLORY Collision 8, zakazan za 13. prosinca. "Prvi put kad su se Levi Rigters i Antonio Plazibat sreli licem u lice...", stoji u opisu objave, potvrđujući da će upravo oni biti glavne zvijezde večeri.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ovaj meč predstavlja vrhunac GLORY-jeve sezone i održat će se u sklopu velikog Collision 8 eventa u GelreDomeu u nizozemskom Arnhemu. Za hrvatske ljubitelje borilačkih sportova, ovaj događaj ima poseban značaj jer se njihov predstavnik, Antonio "Plaza" Plazibat, bori u glavnoj borbi večeri, što je potvrdila i sama organizacija.

POGLEDAJTE VIDEO: Antonio Plazibat se posuo pepelom: 'Borio sam se glupo, što drugo mogu reći...'