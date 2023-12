Djeluje skromno. Na prvu šutljivo, povučeno, sa slušalicama na ušima u nekom svom filmu, bez pretjerano puno komunikacije s drugima. Barem smo tako nekako ubrali u prvih 20 minuta u dvorani. Ali, kad malo uđeš s njim u priču, čovjek je itekako otvoren i razgovorljiv... Da, zeznuli smo se i neka smo.

"Nemaš problema brate, možemo razgovarati 50 minuta, a ne pet", kazao nam je Tariel Abbasov (27) kad smo ga posjetili u American Top Teamu u zagrebačkom kvartu Špansko, iznimno talentirani azerbajdžanski MMA borac, specijalist za combat sambu, pred kojim je treći nastup u FNC promociji.

Naime, u subotu od 19.00 u Zetri je na rasporedu spektakularna FNC 14 priredba na kojoj će nastupiti i Tariel u co main eventu protiv Ronyja Jasona iz Brazila. Tariel je sve pobjede ostvario parterskom specijalnošću submissonom, tek je jedna otišla do kraja, a u njoj je slavio sudačkom odlukom. Razgovarali smo s Tarielom Abbasovim, ovo je njegova priča.

"Prvi put kad sam uopće i čudo za slobodnu borbu bilo je kad mi je prijatelj pričao za Fedora Emelianenka. Kazao mi je kako je on svjetski prvak u slobodnoj borbi. Malo po malo, počeo sam gledati njegove borbe. Cijenim Fedora, ali ne mogu baš sad reći da sam njegov fan. Više volim borce poput Jona Jonesa, GSP-a, Habiba, naučio sam puno iz njihovih borbi. Također to vrijedi za Volkanovskog. Od svakog velikog MMA prvaka nešto naučim. Analiziram borbe, uvijek učim, uviđam pogreške... Pokušavam biti taktičan čim više. Ne učim samo na svojim pogreškama, nego i na tuđim", kazao nam je Tariel i nastavio:

"Nemam idola. Imam svoju ludu priču. Inspiraciju crpim od brojnih sportaša diljem svijeta, ne samo u borilačkim sportovima. Pišem svoju povijest i želim biti nezaboravan, da me ljudi pamte. Borit se u najnevjerojatnijim mečevima i uspjeti. Počeo sam trenirati sa 17. Nitko mi nije davao šanse, a postao sam prvak u combat sambu u svojoj zemlji, po službenoj verziji. Nadahnjuje me to što sam počeo trenirati malo kasno. Postao sam vrlo tehnički potkovan. Učio sam i učim od puno ljudi. Želim biti primjer, a ne želim uzimati druge borce za primjer."

Kamp je odradio s aktualnim UFC prvakom u perolakoj diviziji - Australcem Alexanderom Volkanovskim. Radi se i o trećem borcu pound for pound UFC ljestvice.

"Bio sam u Australiji, odradio kamp s Volkanovskim. Dočekali su me jako lijepo, pomogli mi, pokazali mnoštvo dobrih stvari, smjerova, kako mogu napredovati još", otkrio nam je Abbasov, koji svake godine dolazi u Zagreb. Nekako, tako trenutno ispada, jednom se godišnje natječe u FNC-u...

Foto: Denis Kapetanović/PIXSELL Foto: Denis Kapetanović/PIXSELL Tariel Abbasov u Ljubuškom na FNC 10 eventu. Slavio je protiv Brazilca. Pokazao je umijeće u parteru.

"Ovo je treća godina zaredom da dolazim u Zagreb. ATT je moja druga kuća, tu sam kao doma. Dražen, Saša, ma svi su mi kao obitelj. Uvijek dolazim ovdje odraditi dio kampa i borit se na Balkanu. Završio sam svoju amatersku karijeru u FNC-u, dobio tri borbe u jednoj noći i sad ću u Sarajevu odraditi svoju treći profesionalnu borbu u FNC. Treća godina, ludi krug. Toliko se toga dogodilo u posljednjih 3 godina. Oženio sam se, postao svjetski prvak. Upoznao puno novih ljudi. Izgubio dosta ljudi. To je jedni ludo putovanje. Svoje ljude želim učiniti ponosnim. Znam da mnogi me podupiru i vjeruju u mene. I to je to - promijenit ću slobodnu borbu kao sport u cjelini."

Ima svoj cilj...

"Neporažen sam na amaterskoj razini, kao i na profesionalnoj, europski i svjetski combat sambo prvak. Želim biti najbolji, želim biti najveći. Ne želim biti samo jedan od sportaša, želim da me se pamti u ovom sportu."

Filozofija mu je sportska...

"Svaka je borba izazov za mene. Nikad ne podcjenujem suparnika, uvijek smatram da je čvrst, da je jak... Nikog ne smiješ podcijeniti. Uđem u kavez i dam najviše od sebe. Želim biti pametan u kavezu".

Nije nam mogao izdvojiti najveću dosadašnju pobjedu...

"Ne mogu samo izdvojiti jednu veliku pobjedu, svaka je velika, svaki suparnik je bio težak. Svaka borba mi je prilika za pobjedu. Mogu reći kako će mi sljedeća borba sad u Sarajevu biti velika, jer se borim protiv bivšeg UFC borca i čovjek je veteran. Ne baš lagan suparnik. Ovo je vrijeme gladnih mladih lavova".

On ima lavlje srce...

"Lav nije najjači, nije ni najbrži, ali je kralj džungle. Kad se borim, pokazujem vrlo visoku razinu borilačke inteligencije. Uvijek pronalazim rješenje kako dobiti borbu i borim se do kraja".

Želi oduševiti publiku u Zetri...

"Pokazat ću mnoštvo novih stvari. Moj cilj je biti kompletan borac. Idem u Sarajevu na pobjedu jer uvijek želim pobijediti, ne samo nastupiti. Morat ću biti pametan u kavezu. Svjetski sam prvak u combat sambu, naravno da je moj stil srušiti suparnika na tlo, razvalit ga, ugušit ga, natjerat ga na predaju. Regija iz Azerbajdžana iz koje dolazim ima povijest hrvanja. Utjecalo je to puno na moj borilački stil", rekao nam je Tariel i zaključio:

"Pružit ću vam veliku predstavu u Sarajevu, kao i uvijek. Uvijek idem završiti suparnika. Jako mi se sviđa produkcija od FNC organizacije. Rade sjajne evente. I to je to. Pružit ću vam veliki šou".