Hrvatski boksač Petar Milas (15-0, 11 KO)) dogovorio je borbu karijere. Naime, 25-godišnji Splićanin ulazi u ring s olimpijskim pobjednikom iz 2016. Francuzom Tonyjem Yokom (10-0, 8 KO). Yoka je na putu do zlata u Riju među ostalim u polufinalu pobijedio najboljeg hrvatskog boksača Filipa Hrgovića.

A baš kao i Yoka, Milas je isto tako neporažen u profesionalnoj karijeri. Ako pobijedi Francuza to će mu otvoriti ut u svjetsku elitu teške kategorije. Borba je na rasporedu 10. rujna na slavnom teniskom stadionu Roland Garrosu.

Potpisao s Warrenom

Milas je, inače, početkom godine potpisao ugovor s jednim od najboljih svjetskih promotora, Frankom Warrenom.

"Bio sam na sparingu kod njegova dva tri borca tako da me on vidija, ali prvotno me vidio kod Daniela Duboisa", rekao je svojevremeno Milas razgovor za RTL.

"Znači, loše su prošli? S obzirom na to da te primijetio?", upitao ga je novinar.

"Tako nekako", odgovorio je.

Frank Warren pod svojim krilom ima Tysona Furyja, a tu su i Joe Joyce i Daniel Dubois. A kada je u pitanju takav promotor sva vrata se otvaraju.

Jer njegov put je bio sve samo ne lagan. 2018. Milas se ozbiljnije predstavio svijetu kada je pobjedom nad Kevinom Johnsom uzeo međunarodni pojas IBO-a pa ga odmah tri mjeseca kasnije obranio protiv poznatog Francesca Pianete. Uslijedili su problemi s promotorom pa je došla korona i Milas se našao pred zidom.

"Kad je sve to počelo, bio sam, ajmo reći na dnu. Psihički sam skroz pao i ajmo reći, kao da nisam trenirao. Ali evo, zadnjih 4-5 mjeseci sam u sto posto treningu tako da se sad spremam za najjače. Moje želje su samo boksati i hvala bogu naravno jednog dana boksati za svjetsku titulu", poručio je Milas.