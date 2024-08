U Parizu smo stekli veliko iskustvo, Gabrijelovo vrijeme tek dolazi na sljedećim, a možda i na još dvoje Olimpijskih igara, izjavio je u subotu Pero Veočić, otac i trener olimpijca Gabrijela Veočića i izbornik seniorske reprezentacije, nakon je hrvatski boksač završio svoj debitantski nastup na Olimpijskim igrama u Parizu u četvrtfinalu.

"Na žalost, u meču za medalju nismo uspjeli pronaći rješenje za visokog, snažnog boksača koji uspješno koristi duge, brze ruke i zna se boriti s duge distance, jer nismo imali priliku sparirati s takvim protivnicima", rekao je Pero Veočić.

"Kao trener, dovodio sam sparing partnere iz okolnih klubova i organizirao sparinge s nekim jakim boksačima. Gabrijel je sparirao s bivšim olimpijcem, a sada profesionalnim boksačem, pravim ‘fajterom’ Lukom Plantićem i kvalitetnim ukrajinskim boksačem iz Solina Dmytrom Rybalkom u dva navrata. Također, dolazili smo iz Slavonskog Broda u Zagreb gdje smo imali sparinge s reprezentativcem Noom Ježekom, osvajačem brončane medalje na Europskom prvenstvu U-22", dodao je.

"Međutim, nismo imali niti jednog tehnički jakog boksača najviše klase za sparinge. Mislim da smo napravili sve što je bilo u našoj moći, radili smo naporno i šutjeli, no kad smo stigli ovdje u Pariz saznali smo da su drugi boksači i Gabrijelovi konkurenti bili u jakim kampovima u Italiji, Njemačkoj i ovdje u Parizu te se pripremali, sparirali i brusili formu za Olimpijske igre", nastavio je izražavajući žaljenje što i Gabrijel nije u pripremama bio u takvim kampovima.

"Gabrijel je dvostruki prvak Europe, jedini hrvatski boksač koji se uspio kvalificirati na Olimpijske igre i to puno govori. Znamo svi koliko je težak put već do plasmana na olimpijski turnir. Na Olimpijskim igrama plasirao se u četvrtfinale i zauzeo 5. – 8. mjesto u najkvalitetnijoj svjetskoj konkurenciji. S obzirom da Gabrijel ima samo 23 godine držim da je to veliki uspjeh. Ovo su mu prve Olimpijske igre i sigurno ga čekaju još jedne, a možda i dvije", zaključio je Veočić ističući da sada nakon Pariza Gabrijel ima više iskustva i njegovo vrijeme tek dolazi.



Na kraju se posebno zahvalio vjernoj publici i pratiteljima, jer ga je u Pariz došlo pratiti više od 25 ljudi iako je ulaznica za boksačka natjecanja koštala od 150 eura naviše.

