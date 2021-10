Kad smo s njim prije više od mjesec dana razgovarali, kazao nam je kako se već duže vrijeme ne osjeća nekakvim boksačkim trenerom.

"Ne da me to ne zanima nego jednostavno to je sad jedan period mog života kojeg sam stavio na led, na čekanje. Da li ću ikad više biti trener to ne znam jer, da bi bio trener ja to moram živjeti 18 sati dnevno a ja to ne radim. Glupo mi je ulaziti u nešto što ne radim sto posto", kazao nam je sredinom rujna cijenjeni boksački trener Vlado Božić.

Bogati boksački CV Vlade Božića

Plemenitoj vještini ovaj boksački trener, jedan od najboljih u Hrvatskoj, učio je mnoge hrvatske boksače, kick boksače, boksačice i MMA borce koji su se probili na svjetskoj sceni i ostvarili respektabilne karijere. Znate, rijetki su profesionalci koji nisu prošli kroz njegovu školu i okusili njegov rad i znanje. Kad samo pogledamo njegov trenerski CV, onda i sami možemo vidjeti o kakvom se boksačkom znalcu radi...

Željko Mavrović, brat Stjepan, Ivana Habazin, Mirko Filipović, Igor Pokrajac, Goran Reljić, Mario Preskar, trenirao je i Duju Poštenjaka iz Splita kao i Sinišu Andrijaševića iz Solina, Marka Žaju je trenirao za Europsko u profi kickboxu a radio je i s Ivanom Derdić koja je bila prvakinja svijeta u boksu, s Perom Tadićem doduše, no i on je u nju utkao svog boksačkog znanja.

Trenirao je i Filipa Palića za Europsko prvenstvo u Tampereu 2000. godine, kad je uzeo srebrnu medalju. Radio je i s Ivanom Jukićem iz Zadra koji je uzeo IBF pojas, isto kao i s Miloradom Žižićem iz Nikšića koji je isto ponio IBF titulu.

'Stalno i uporno bježim od tog boksa u zadnje vrijeme ali boks ne bježi od mene'

Oni koji ga poznaju bolje i koji ga duže prate govore kako je naučio boksati čak i slavnog UFC borca, bivšeg teškaškog prvaka ove elitne MMA organizacije, Brazilca Fabrizija Werduma.

Kad govorimo o Vladi Božiću, poznato je kako ne može i ne želi baš sa svakim. Nekako, on mora kliknuti s boksačom ili boksačicom, s borcem, mora u tome vidjeti ono nešto posebno. Mora ga nešto zaintrigirati, oduševiti, povući.,. Boksačka krv mora jače uzavreti. Znate, najbolje opisati to stanje i filozofiju s ljubavi. Jednostavno, mora se dogoditi kemija, klik da bi nekog uzeo pod svoje i s njim zakoračio u priču, trenirao ga. Proteklog vikenda ta boksačka i ljudska kemija, iskra, kod Vlade se i dogodila, planula...

Krivac za to je mladi 21-godišnji boksač Mislav Burazer, koji je debitirao u profesionalnom boksu tehničkim nokautom u 2. rundi, u borbi dogovorenoj na 4 runde protiv boksača koji se zove Akos Racz, u Zagrebačkom boksačkom centru na Velesajmu, na priredbi koja je donijela i profesionalni boksački meč perolake kategorije između Arijana Goričkog i Valerija Romanije.

Bez amaterskog meča

Nije tu Mislavova pobjeda bitna, nije toliko ni bitno ta što je to bio i prvi boksački meč uopće za Mislava Burazera koji nema niti jedan jedini amaterski meč iza sebe. Ono što je bitno i što je oduševilo Vladu Božića je pristup Burazera u toj borbi. Priča između Mislava Burazera i Vlade Božića traje sad već tri godine. Ali u sjeni. Daleko od očiju. I nekako polako... Prije ljeta, Mislav Burazer je, naime, dosta radio sam. Jedno desetak mjeseci, jako je puno trenirao sa Željkom Mavrovićem. Tu je dosta napredovao. Išao je kod Željka na sparinge koji je dosta radio s Mislavom uoči svog povratničkog meča protiv Ramazija Gogichashvilija u Klagenfurtu u rujnu mjesecu. Željko ga pazi, čuva i uči svemu onome što boks nudi. Podučava ga i svim zamkama ovog prelijepog a opet tako opakog i opasnog sporta.

Da, Vlado baš voli brusiti te boksačke bisere...

"Znate u čemu je moj problem. Stalno i uporno bježim od tog boksa u zadnje vrijeme ali boks ne bježi od mene. To nekako tako uporno izgleda. Ja se želim valjda malo primiriti ali boks mi ne da mira. Vjerojatno je tako dobro za sve", kazat će Vlado Božić. Priča s njim o Mislavu mogla je početi...

'Jako je lijepo radio'

"Kod mene je Mislav u dvoranu došao kad je imao 18 godina. Posljednjih dva tjedna prije borbe, korigirao sam ga što se tiče tehničko-taktičkog segmenta. On se lijepo spremio, lijepo je radio, slušao. I ugodno me iznenadio. Jako je lijepo radio. Ima dosta dobre predispozicije, 197-198 cm, dugačke ruke, boksao je do 90 kg i tako. Davno prije, prije nekih godinu i pol dana sam znao da Mislav ima potencijal ali nikad to nisam mogao vidjeti u nekom meču kako će se ponašati", priča nam Vlado Božić. Inače, Mislava Burazera potpisnik ovih redaka prvi put je vidio na djelu na ljeto 2020. u jednom sparingu i ostavio mu je dobar dojam.

No, nemoguće je bilo vidjeti kako se ponaša van ringa. Jer, jako je bitno kako se mladi boksač ponaša prije meča i prihvaća jednu boksačku trenersku filozofiju, kako upija ono što mu se nudi, kako odgovara na ono što mu se zadaje. Kako, na kraju krajeva i sluša.

'Bit će šteta da se taj momak ne razvija i da se logistički ne poprati'

"Tako je, upravo tako. Pokazao se u najboljem svjetlu, sve je radio kako treba. Mogu reći kako moj stil i moja filozofija odgovaraju jako dobro njegovim fizičkim predispozicijama. Poklopilo se sve i ugodno sam iznenađen. Bit će šteta da se taj momak ne razvija i da se logistički ne poprati. Probat ćemo naći nekakvu logistiku i vidjeti. On bi se sad trebao razvijati. Ugodno me iznenadio. Ne samo mene nego sve koji se razumiju u boks i koji su gledali meč. Baš je lijepo odradio. Radi se o jednom pristojnom momku, lijepo odgojenom. Otac mu je pravnik, odvjetnik... Znam ga već dugo i nemam nikakve pritužbe na njega, njegovo ponašanje i disciplinu. Ako nastavi ovako raditi, ako bude discipliniran, ako bude logistike i pravog rada mislimo da bi mogao daleko. Za sad ima sve, nedostaje samo logistika".

Mislav želi da ga u profi karijeri vodi baš Vlado Božić. On ga je i zamolio da mu bude u kutu za meč.

"Rekao sam mu kako ću to napraviti zbog njega jer mi je drag i iza vi svih ovih mjeseci i godina što smo radili. On nije pod mojom kontrolom nekih možda tri mjeseca. No, uvijek sam tu prisutan, odveo sam ga i kod Željka. Uglavnom, jako sam zadovoljan kako se on razvija u posljednjih deset mjeseci kako je to sve odradio. On boksa u kruzeru koja je jako nezgodna kategorija. On ima strahovito dobre predispozicije, miran je i eksplozivan... Hrabar je može čvrsto udariti. Odličan je, kardio mu je dobar, ma ima sve. Sad je stvar nekog pravilnog rada, kontinuiteta i razvoja mjeseci, godina... Mislim da bi se mogao ozbiljan rezultat napraviti", objašnjava nam Vlado Božić.

'Nisam htio da mi ništa promakne, pa sam stoga puno vremena posvetio pripremi'

Hrvatski boks tako ima velikog potencijala u Mislavu...

"Apsolutno. Pa njemu je to općenito bio prvi meč u životu a tako je zrelo to odradio. Da se razumijemo, suparnik je bio i više nego adekvatan. No, nećemo razgovarati o suparniku, mene suparnik ne zanima. Način i kako je on to odradio, ma kao da ima 5-6 profi mečeva. Maltene on nije napravio grešku u tih koliko, tri i pol minute meča. Rundu i pol je sve to skupa trajalo".

Mislav Burazer javio nam se van granica Hrvatske i kratko komentirao početak svoje boksačke karijere za koju se nada da će biti plodna.

" Dosta sam trenirao za taj debi i sretan sam što je tako prošlo. Jedva čekam nastaviti dalje. Mislim da je moja fizička sprema odlučila pobjednika. Nisam htio da mi ništa promakne, pa sam stoga puno vremena posvetio pripremi. Bio sam jako koncetriran. Već sam tri godine kod Vlade i dobro mi je s njim trenirati".

Mislav voli sparirati s Mavrovićem.

"Ma Željko je jedan kompetentan lik i zadovoljstvo je sparirati s njim, dobivati savjete od takvog jednog majstora. Šaka sa Srednjaka je i dalje tu i dalje zna udariti", govori nam Mislav Burazer koji, kad ga se pita o amaterskom boksu i manjku iskustva, on naglašava:

"Rekao bih da se to iskustvo može skupiti raznim sparinzima po drugim dvoranama izvan i unutar RH, ali par nastupa u olimpijskom boksu ne bi škodio. Postoji ideja, moguće da u budućnosti odradim nekoliko amaterskih mečeva. Sad ću još odraditi koji profi meč ali ako me želja odvuče u amaterski boks, ne bi bilo loše odraditi par nastupa. Može mi samo pomoći, ne i odmoći", zaključio je Mislav Burazer.

Željko Mavrović: 'On je tehničar kojeg Vlado lijepo poslaguje u zagrebačku školu boksa'

Javio nam se i Željko Mavrović i za kraj ove priče kazao:

"Ja njih isto doživljavam kao djecu. On je jedno prekrasno, visoko i vrijedno dijete koje voli boks i koji uz sve svoje obveze i radi. Vrlo je rano počeo raditi, ne propušta boksačke treninge. Mi smo bar desetak puta ako ne i više sparirali. On je tehničar kojeg Vlado lijepo poslaguje u zagrebačku školu boksa. Zna se ponašati u ringu, zna voditi borbu i vrlo je boksački mekan, fleksibilan, lepršav. Ima talenta potrebnog za ozbiljniji boksački korak. On nije tipičan udarač, više je boksač sličniji meni, visokim dečkima, dugačkim, košćatim koji imaju i viši i veći broj udaraca po rundi, veći asortiman udaraca i koji mogu pogoditi iz raznih kuteva. To je dečko koji će boksačkom vještinom pobjeđivati".