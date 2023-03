Ususret 22. Državnog prvenstva u tajlandskom boksu, legendarni borac pokazat će zašto ga cijene diljem svijeta. Ognjen Topić je jedan od najboljih boraca u tajlandskom boksu u Europi. Trenutno se nalazi na Tajlandu gdje trenira u prestižnom P.K. Saenchai Muay Thai Gym. Svoju prvu borbu imao je s 20 godina, ali je već tada znao da je tajlandski boks ono što ga ispunjava.

Ikona tajlandskog boksa

S 18 godina Ognjen Topić počeo je trenirati ovaj borilački sport, a već nakon nekoliko godina treninga i amaterskih borbi, Topić se okrenuo profesionalnim borbama. U svojoj karijeri odradio je 69 borbi, od čega je 20 bilo amaterskih, a ostale su bile profesionalne. Borio se po Europi, Meksiku, Filipinima, Tajlandu, Škotskoj, Irskoj, Americi, ali najviše je boravio u Tajlandu i borio se u legendarnim arenama, poput Omnoi, Lumpinee, Rajadamnern. Posljednjih godina trenira upravo na Tajlandu, a jedan od trenera mu je legendarni Saenchai. U Hong Kongu se 2016. godine i borio protiv njega, ali je izgubio na poene.

No, iako je borac s dugogodišnjim iskustvom, Topić ne zanemaruje važnost učenja i podučavanja. Kao što je sam rekao, nije imao nikoga tko bi mu objasnio borbu na način na koji je to želio, pa je sada posebno važno za njega podučavati druge borce, pogotovo mlađe. Tako je 2016. počeo držati seminare, najprije u Americi, a zatim i po Kanadi, Europi, Singapuru i Kini. A na njima su prisustvovali i borci iz UFC-a i Bellatora.

˝Volim prenijeti svoje znanje drugima, ali moram priznati da je jednostavnije objasniti ljudima koji već treniraju. Prvi put ću održati seminar u Hrvatskoj i tome se jako veselim.˝ - rekao nam je Ognjen.

Njegove seminare karakterizira jednostavnost i fokus na bitne elemente borbe, a to su tajming, finte i varke. Bez dobre obrane nema uspješne borbe, a Topić to vrlo dobro zna. On voli, kako kaže, jednostavnije objasniti tehnike tajlandskog boksa, pogotovo kada drži seminare mlađim borcima.

Održat će svoj prvi seminar u Hrvatskoj

˝Održao sam ih sam već 50-ak do sada, no imam i zajednički seminar s Kaensakom, borcem koji je osvojio naslove prvaka Lumpinee i Rajadamnern arene, bio borac godine 1989. i 1990. te je i sa svojih 52 godine najpopularniji borac svoje generacije.˝ - nadodao je Topić.

Iako je većinu vremena na Tajlandu, 10. ožujka će, kako je rekao, održati svoj prvi seminar u Hrvatskoj u klubu Muay Thai Academy u Zagrebu. Na ovom seminaru, sudionici će imati priliku naučiti kako izvesti točan tajming napada, finte i varke u borbi. Nakon toga, otputovat će u Indiju, ali će iz daleka bodriti sve borce koji će se boriti na Državnom Prvenstvu tajlandskog boksa u Zagrebu, koje će se održati 18. ožujka u dvorani Osnovne škole Jelkovec.

˝Ono što je posebno zanimljivo jest to da on nije samo sjajan borac, već i sjajan učitelj. Njegov dolazak sjajna je uvertira u Državno prvenstvo. Na tom seminaru polaznici će imati priliku naučiti od jednog od najboljih u borbi. Topića karakterizira želja da prenese svoje znanje i iskustvo drugima, a to je nešto što se ne može kupiti.˝ - izjavio je predsjednik Saveza tajladskog boksa Grada Zagreba i glavni trener kluba ˝Muay Thai Academy.˝ - Sandrino Starčević.

Moderni gladijatori

Valja još napomenuti i kako se Topić borio u organizaciji ONE Championship po muay thai pravilima, što je dokaz koliko je njegov trud i rad na sebi prepoznat u borilačkom svijetu. Upravo ta jedinstvena kombinacija vrhunskog boksačkog umijeća i pedagoškog talenta čini Ognjena Topića jednim od najzanimljivijih boraca i trenera u tajlandskom boksu danas.

Vrijedi spomenuti kako smo prije osam dana u studiju Net.hr-a ugostili moderne gladijatore ovog brutalnog sporta, najbrutalnijeg sigurno. Vito Košar i Ivan Bertić, dva najbolja i najuspješnija mlada borca tajlandskog boksa u gradu Zagrebu i Sandrino Starčević te Zvonimir Lokner, organizatori 22. Državnog prvenstva u tajlandskog boksa koje će se od 18. ožujka održati u dvorani Osnovne škole Jelkovec, a koje će okupiti najbolje borce tajlandskog boksa u Hrvatskoj - približili su nam ovaj krvavi sport koji se na velika vrata vraća u Zagreb i Hrvatsku.

Njihovo gostovanje pogledajte u videu ispod i pročitajte - OVDJE.