Još nas jedan dan dijeli do spektakularnog PFL Superfights eventa u Riyadu koji će se od 21.00 prenositi na platformi Voyo. Francis Ngannou, najjači udarača današnjice, debitira u PFL-u u meču za naslov teškaškog prvaka protiv Renana Ferreire. Bit će to sudar divova.

Voyo platforma 19. listopada donosi spektakularni debi Francisa Ngannoua u PFL-u protiv Renana Ferreire

Ivan Vitasović, FNC zvijezda, najavio je za Net.hr veliki obračun u Saudijskoj Arabiji, za koji vlada veliki interes.

"Bit će to baš pravi sudar divova jer su obojica ogromnih gabarita. Ja bih tipovao na Ngannoua. Koliko god Renan Ferreira bio dobar u posljednje vrijeme, ima pobjednički niz koji poziva na oprez i u sve četiri vezane pobjede ostvario je tehničke nokaute, osim tog poraza od Delije koji ga je stvarno uništio grounde and poundom. Vidjelo se tada da Ferreira ima tu problem. Ne vjerujem da će obojica ići na rušenje, mislim da će tu Ngannou imati drugačiju taktiku. Ngannou ima puno tvrđu bradu, makar je izgubio nokautom od Joshue u profesionalnom boksu, smatram da bi to Francis Ngannou trebao dobiti", tvrdi Ivan Vitasović, borac Trojan Gyma iz Pule.

Foto: Branislav Babić/PIXSELL

Meč neće ići do sudačke odluke, govori nam FNC teškaš...

"Bit će to nokaut ili tehnički nokaut za Ngannoua. Puno je bolji borac. Ja da moram tipovao bi na Ngannoua. Ferreira je, daleko od toga, preopasan, u zadnje vrijeme ruši suparnike jednim udarcem, ali Ngannou je drugačija vrsta 'životinje", zaključio je Ivan Vitasović.

POGLEDAJTE VIDEO: Brutalan trailer za subotnji spektakl na platformi Voyo. Pazite da vas ne 'zgazi'

