Fanovi borilačkog sporta ove će subote zasigurno biti zalijepljeni za male ekrane jer platforma VOYO i PFL donose nam borbu za titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Kao da to nije dovoljno, u tom će se meču MMA-u vratiti bivši UFC-ov prvak Francis Ngannou koji će izazvati Brazilca Renana Ferreiru za njegovu teškašku titulu. Za Net.hr svoje predviđanje tog meča dao je hrvatski borac lake kategorije Filip Pejić.

Voyo platforma 19. listopada donosi spektakularni debi Francisa Ngannoua u PFL-u protiv Renana Ferreire

Što očekujete od ovog meča s obzirom da se Ngannou nije borio u kavezu više od dvije godine, a Ferreira je u nizu od pet mečeva bez poraza, a i to su većinom bile pobjede u prvoj rundi?

"Da, moja neka predikcija, stvarno ne znam kako to komentirati. To su dva ponajbolja teškaša na svijetu, a i sami znate kakvi su teškaši - to je dosta jedan udarac i padaš. Sad, Ngannou se nije dugo borio u kavezu, odradio je te boksačke mečeve, a Ferreira je cijelu vrijeme tu. Ima kontinuitet borbi, odradio je dobre borbe i nanizao nekoliko dobrih pobjeda protiv jakih imena. Moja neka predikcija, dao bih im svakom šanse 50:50, ali možda me ipak malo vuče na Ferreiru čisto zbog tog kontinuiteta. "

Ferreira je u svojoj nekoj najavi meča rekao da svoju najbolju šansu vidi u hrvanju i misli da može završiti Ngannoua uspije li ga srušiti i odvesti borbu na pod. Kako to komentirate?

"Ma nije to samo tako srušit Ngannoua, srušiti čovjeka koji je u treningu i koji je maksimalno spreman za meč. Ja recimo nikad ne hrvam od početka, dobro općenito rijetko hrvam, ali nikad od početka baš zato jer je teško srušit protivnika, pogotovo teškaša. Sigurno da s te neke hrvačke strane ima malu prednost, ali i Ngannou je tu dosta napredovao. Na kraju krajeva se sve svodi na taktiku. Svaki se borac sa svojim trenerom individualno sprema za svaku borbu i to je na kraju najbitnije, koji je njihov plan za borbu i kako će ga provesti."

Koje su Ngannuove prednosti, može li mu taj boks koji je trenirao za Furyja i Joshuu pomoći i kako komentirate njegove riječi da u ovaj meč ulazi kao autsajder?

"To da je on autsajder je stvar njegove glave, to ne mogu komentirati. Sad taj boks, da sigurno će mu pomoći i da će mu koristiti jer je on uvijek volio u tim svojim kombinacijama pustit ruku da ide pa ju zaboraviti vratiti i onda bi ostao otvoren. Svaki boksački trener će vas tjerati i napraviti da to bude onako kako to treba biti, znači udarci se bacaju ravno i odmah se ta ruka vraća natrag u obranu. Što se tiče njegovog plana za borbu, kažem, sve ovisi o tome kako se pripremao sa svojim trenerom. Ja očekujem da će se Ngannou od početka htjeti približiti i probati skratiti distancu i iskoristiti taj boks gdje je on najjači i najpasniji na svijetu, on će sigurno htjeti zadržati borbu na nogama. E sad, što ako Ferreira odluči skratiti distancu Ngannouu, ali onako hrvački. Bude li to od početka hrvački meč s Ngannuovim boksom je gotovo, to mu onda više ništa ne koristi."

Po vašem entuzijazmu da se zaključiti da ste jako uzbuđeni zbog meča.

"Jesam, stvarno jesam i jedva čekam vidjeti kak će to izgledati."

