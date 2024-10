Obožavatelji borilačkih sportova s nestrpljenjem iščekuju subotu i meč za titulu PFL-ovog prvaka u teškoj kategoriji između Francisa Ngannoua i Renana Ferreire. Mišljenje većine, prije same borbe, je kako Ngannou izaziti favorit, a svoje mišljenje o subotnjem "Sudaru divova" dao je i ponajbolji hrvatski MMA borac - Ivan Erslan. Erslan je novi član UFC-ovog poluteškaškog rostera.

Voyo platforma 19. listopada donosi spektakularni debi Francisa Ngannoua u PFL-u protiv Renana Ferreire

U kratkom razgovoru s Ivanom pitali smo ga o prednostima obaju boraca i njegovo predviđanje samog meča.

Što mislite o Ngannouu kao udaraču, smatrate li da mu je boksački trening koji je prošao pomogao da postane još opasniji u tom pogledu i vidite li njegovo drugo izbivanje iz MMA kao prednost za Ferreiru?

"Da, bit će to zanimljivo za vidjeti i mene jako zanima to kako će Ngannou izgledati u kavezu nakon skoro tri godine. Na početku će to sigurno biti neko ispitivanje snaga dok se on malo privikne, ali to ne bi trebalo drugo trajati. Ngannou je veliki borac brzo će mu se sve to vratiti. Što se tiče tog boksačkog treninga, to bi mu zapravo moglo i pomoći jer u boksu moraš biti konstantno pokriven, a njemu je to znalo predstavljati problem u prošlosti, jurnuo bi naprijed pa zaboravio na obranu. Moglo bi mu pomoći s te strane, a i to je najjači udarač na svijetu i jedan od najboljih boraca, pokazao je to već i u UFC-u. Tako da, ako sve bude išlo po planu za njega, ne vidim da ova borba ide dalje od prve runde", rekao je za Net.hr Ivan Erslan.

U nekoj svojoj najavi meča Ferreira je izjavio kako misli da može završiti Ngannoua uspije li odvesti borbu na pod. Kako Ivan Erslan to komentirate i koje još prednosti za Ferreiru on vidi, je li njegova visina jedna od njih?

"Da, to je i Miočić pokazao u njihovom prvom meču da je hrvanje rješenje za Ngannoua, iako se već i u njihovom drugom meču vidjelo koliko je tu Francis napredovao i koliko je bolji bio u odnosu na prvi meč. Taj Ferreira isto nije neki vrhunski hrvač, on je jedan visoki borac, brz za svoju visinu, eksplozivan. Mislim da će ovo biti jedna borba u stojci gdje će Ferreira koristiti svoju visinu i duge ruke da drži Ngannoua na distanci i tu tražiti svoju neku priliku direktima. Za Francisa bi najpametnije bilo približiti se na neku poludistancu gdje će i on biti opasniji i malo neutralizirati Ferreiru jer on isto nije bezazlen. To je čovjek od 120 kila i dva metra, to ako te pogodi to je spavanje."

U najavi ovog meča Ngannou je izjavio kako se osjeća kao autsajder budući da je on izazivač, a Ferreira prvak. Je li to on samo pokušavao maknuti pritisak sa sebe budući da ga mnogi vide kao favorita.

"Ako je to iskreno mislio, to bi moglo biti jako dobro za njega. To je jako dobar pristup za njega, to će ga učiniti opreznijim. Nije se dugo borio u kavezu, sinčić mu je mali umro nedavno sigurno ga je i to potreslo tako da ako stvarni to misli, da je on tu kao autsajder, to bi moglo biti jako dobro za njega da ga drži fokusiranim."

