Francis Ngannou: 'Ovo je jedan od mojih najvećih izazova u karijeri'

Bivši kralj teške kategorije UFC-a Francis Ngannou vraća se MMA borbama ove subote u Riyadhu. Na najvećoj priredbi u povijesti njegove nove organizacije PFL-a, koju ćete u cijelosti moći pratiti na platformi Voyo, odmjerit će snage s trenutačnim PFL-ovim prvakom Renanom Ferreirom.

Voyo platforma 19. listopada donosi spektakularni debi Francisa Ngannoua u PFL-uprotiv Renana Ferreire

Iako je Ngannou favorit po kladionicama, on sam to ne vidi tako: "Kako ja to vidim, on je vrlo ozbiljan protivnik. Ja u borbu ulazim kao izazivač i iskreno, osjećam se kao autsajder." Ngannou je očito svoj povratak MMA -u, nakon boksačkih neuspjeha, shvatio vrlo ozbiljno, a o svojem je protivniku govorio biranim riječima: "Ne borimo se s imenima, borimo se s talentom, a pustite me da vam kažem nešto - ovaj čovjek ima puno talenta. Od svih mojih protivnika mislim da će mi on biti jedan od najizazovnijih, moramo biti ozbiljni."

Ferreira u ovaj meč ulazi kao aktualni PFL-ov prvak teške kategorije, ali nije to ništa novo za Ngannoua budući da je u svojoj karijeri, sve u UFC-u, porazio već četiri bivša svjetska prvaka. Hoće li se Renan Ferreira pridužiti Stipi Miočiću, Alistairu Overeemu, Cainu Velasquezu i svom sunarodnjaku Junioru dos Santosu.

