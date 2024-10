Ngannouov trener poludio kao nikad: 'Nigdje se ne spominje meč za titulu, samo taj sudar divova'

Nakon dvije godine, i dva pokušaja da se ostvari u boksu, bivši UFC-ov prvak Francis Ngannou vraća se borbama u MMA-u. U subotu 19. listopada preko platforme Voyo moći ćete pratiti prijenos Ngannouovog meča iz Riyadha u Saudijskoj Arabiji gdje će se boriti protiv PFL-ovog prvaka Renana Ferreire. PFL taj meč promovira kao "Sudar divova", što on stvarno i je s obzirom na građu boraca (Ferreira 203 cm i 120 kg, a Ngannou 193 cm i 116 kg), ali Ngannouov trener Erick Nicksick nije zadovoljan PFL-ovom promocijom.

Voyo platforma 19. listopada donosi spektakularni debi Francisa Ngannoua u PFL-uprotiv Renana Ferreire

Foto: Profimedia Francis Ngannou i Renana Ferreira

Kako je izjavio za MMA Fighting i on je zaboravio da se radi o meču za titulu prvaka u kraljevskoj teškoj kategoriji.

"Ja sam doslovno zaboravio, recimo to tako da sam zaboravio, da se borimo za titulu. Više mi je kao oh, tu imamo samo još jednu borbu za titulu. Pomislite da se radi o borbi na pet rundi, no ova borba jednostavno nije tako promovirana. Negdje u glavi sam imao da se borimo za titulu, no morao sam se podjeliti na to. Razumijete me? Želim to više čuti od njih, a ne samo kako se dva diva bore. Ovo je borba za PFL-ovu titulu, ovo je ogromno čovječe. Ne znam, mislim da se ova borba morala puno bolje promovirati."

Borci u samu borbu ulaze u potpuno drugačijim raspoloženjima. Ferreira nije poražen već dvije godine, a dodatno samopouzdanje može izvuči iz kraja svoje zadnje borbe kada je za samo 21 sekundu porazio još jednog prvaka, Bellatorovog Ryana Badera. Unatoč tome i sjajnom omjeru u karijeri (13 pobjeda i tri poraza) Ferreire nije bio ni razmatran kao mogući protivnik. Najbolje je to rekao sam Ngannou...

"Kad je ovaj ugovor potpisan prije godinu dana Ferreire nije bilo ni u slici, a ja sam govorio ljudima da paze na njega. Sad je uspio dokazati ljudima da je itekako opasan. Borio se četiri ili pet puta od onda i pobijedio. Da mu ja ne stojim na putu vjerojatno bi i nastavio niz, ali na njegovu žalost, stojim."

Ngannou je u MMA karijeri na omjeru od 17 pobjeda i tri poraza.

Dodajmo i kako je u najavi meča Ferreira digao dosta prašine nakon što je izjavio kako je on najveći izazov za Ngannoua u životu što su mnogi osudili s obzirom da je Ngannou nedavno proživio veliku tragediju, njegov sin Kobe preminuo je u travnju u dobi od samo 15 mjeseci. Ferreira se Ngannouu javno ispričao te objasnio da se dosta izgubilo u prijevodu njegove izjave.

