FNC 17 u beogradskoj Areni, koji može u reprizi pogledati na Voyo platformi, bio je spektakularan. Darko Stošić je u prvoj rundi tehničkim nokautom dobio Mirana Fabjana, nakon što je dva puta na početku meča bio u nokdaunu.

Francisco Albano Barrio Croata, po drugi je puta "preživio" Beograd i nakon tri minute po tri runde 'rata' u kavezu pobijedio povratnika Dušana Cyborga Džakića. Nakon pobjede u Pioniru prošle godine na FNC 13 protiv Vase Bakočevića, Panchi je u glavnom gradu Srbije opet u svom stilu prošao zahtjevan teren za njega, sve izazove i pritisak.

Kad smo kod Vase, on je u bare knuckle meču u velteru pobijedio čvrstog Brazilca Ribeiru. Suci su bodovali jednoglasno u korist Bakočevića koji je isto dva puta bio u nokdaunu. Marko Bojković je za 15 sekundi prebio Julija Pereiru.

Više o FNC 17, što se događalo, koji su borci nastupili, svih 9 borbi na cardu, kako je izgledalo, čitajte i pogledajte - OVDJE.

Filip Pejić Nitro nije nastupio na priredbi koja je nadmašila sva očekivanja, ali je predvodio Team Hrvatska na predstavljanju publici i cjelokupnoj javnosti u Octagonu na FNC 17 eventu. Naravno, u kavezu najveće MMA promocije u jugoistočnoj Europi bio je i Team Srbija. Fight of Nations, prvi regionalni MMA reality show, zakotrljao se i bit će pravi hit.

Pejić je za Net.hr podijelio impresije i dojmove iz Beograda s eventa...

"Po prvi smo se put sad sučelili u kavezu kao teamovi. Najavili smo, prvi reality MMA show na ovim prostorima koji počinje 20. srpnja. Dojmovi su super, TOP. Kad sam ušao u Štark Arenu i vidio 17 000 ljudi i taj huk, naježio sam se... iako, fučkali su nam. Kad smo ulazili u dvoranu, team Hrvatska, fučkali su nam", nasmijao se Filip Pejić koga smo uhvatili baš kad se spremao za trening u ATT-u. Tražio je majstor sportske hlačice koje mora pokloniti, pa se malo nakilavio dok ih nije pronašao, istodobno pričajući s nama i hendlajući klince. Multipraktik, nema što...

"Moraš biti. Klinci su tu oko mene, moram ih odvesti nešto do doktora, a tražim ove hlačice, ne mogu ih naći, pa sam u nekoj strci i frci. Stalno nešto", kazat će Nitro. Nastavio je pričati o eventu...

"Da, gdje smo stali. To kad su nam zviždali, nama je bio i je još veći vjetar u leđa. Ništa strašno u svakom slučaju. Generalno, FNC 17 je bio spektakularan. I reality koji smo snimali... FNC pomiče granice. Nevjerojatno u što se pretvorio i u što se pretvara sama promocija. "

Nije nam Filip Pejić, naravno da nije, htio otkriti što se sve događalo za vrijeme snimanja u kući u Bistri, ali bilo je tu svega. Zanimljivosti kao u priči.

"Ja i Vaso nismo postali u kući najbolji prijatelji, ali jesmo si bolji. Bez brige, pobit ćemo se u Puli u kavezu. U to nemojte sumnjati. Dogovorili smo se, dogovor ostaje da ćemo se porokati kao da sutra ne postoji. Snimali smo dvadesetak dana. Stanovali smo zajedno. Imali smo izazove. Trajalo je dosta i uskoro kreće emitiranje. Vaso me iznenadio da je tako normalan, govorili su mi to kad sam se raspitivao. Sve je to kod njega gluma za TV. Svi smo mi normalni likovi, samo smo borci u opakom borilačkom sportu koji želi pobijeditii ostvariti svoje sportske snove."

Darko Stošić Stole i Francisco Barrio Croata očekivano su dobili svoje suparnike...

"Jesu, ali strašno, ludo što smo vidjeli u glavnoj borbi večeri. Rekao mu je da će mu to napraviti i to je napravio. Ti baci low kick, ja ću te pogoditi. Tako je i bilo. Rekao je da će mu to napraviti i napravio je. Croata je očekivano dobio, u svom stilu", zaključio je Filip Pejić.