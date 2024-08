Nitro i Vasa odlučili tko će predstavljati Hrvatsku, a tko Srbiju na spektaklu u Puli

Fight Nation Champions (FNC) u svom 19. izdanju 7. rujna stiže u pulsku Arenu.

U glavnoj borbi večeri trebali smo gledati teškaškog prvaka Ivana Vitasovića protiv Yorgana de Castra, no hrvatski gladijator neće moći braniti naslov, pa ćemo umjesto njega u main eventu gledati Mirana Fabjana.

Bit će to meč za interim titulu, a čeka nas još i borba za pojas perolake kategorije u kojem će snage odmjeriti beskompromisni Jordan Barton (31, 9-3-1) i legenda Rony ‘Jason’ (40, 18-10-1).

Čeka nas i meč za inauguralni pojas bantam kategorije između Darka 'Face Smasher' Banovića (32, 19-9) and Bartosza 'The Destroyer' Wójcikiewicza (30, 9-1).

Uz to, priču između Tima Hrvatska i Tima Srbija iz showa 'Fight of Nations™️: Put do pobjede' završit će treneri u dugoiščekivanom regionalnom okršaju Filipa 'Nitra' Pejića (32, 16-8-2) i Vase 'Psihe' Bakočevića (34, 43-24-1).

U kavez će ući i dva najbolja borca iz reality showa, a sada je napokon poznato koga su Nitro i Psiho izabrali za meč u Puli.

Hrvatsku će predstavljati Marko Ančić, a Srbiju Vojo Katanović.

Spektakularne borbe iz Pule moći ćete pratiti na platformi Voyo.

