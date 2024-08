Borce je u posljednjoj epizodi posjetio Ivan Erslan: Ančić se ozlijedio prije same borbe

Fight of Nations™ Put do pobjede, prvi takav reality show na ovim prostorima stigao je do kraja. Sedma epizoda izašla je van sinoć u ponoć, a nakon nje slijedi veliko finale u Puli. FNC 19 na rasporedu je 7. rujna.

Najbolji članovi teama Hrvatska i Srbija ući u kavez u konačnom obračunu mladih amaterskih boraca, dok će treneri teamova Hrvatske i Srbije Filip Pejić Nitro i Vaso Bakočević Psiho također u kavez po MMA pravilima.

Spektakularni FNC 19 možete pratiti UŽIVO na platformi Voyo 9. rujna.

U posljednjoj epizodi mlade je borce posjetio najbolji hrvatski poluteškaš Ivan Erslan koji je nedavno potpisao za najjaču svjetsku promociju UFC.

Borci su s Erslanom odradili trening prije zadnje polufinalne borbe u kojoj su se borili Marko Ančić i Uroš Mitić. Međutim problem je uslijedio nakon što je Marko ozlijedio nogu i bilo je upitno hoće li se uopće moću boriti.

"Prvo sam htio odrezat tu nogu. Dan prije meča se to nije trebalo dogoditi, ali jebiga, luda glava. Imao sam priliku gledat trening i stat sa strane kao što su napravili momci koji su se borili i koji se ne bore, ali ne ja sam išao trenirati dan prije meča i na kraju se dogodi to", ljutit je na sebe bio Ančić.

Posljednju borbu prije samog finala možete pogledati na Voyo platformi.