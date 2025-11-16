Nisu se borili samo u ringu. Kontroverzni borac iz McGregorovog tima potukao se s Nurmagomedovom

Prije UFC dvoboja u kojemu je Islam Mahačev svladao Jacka Della Maddalenu i postao dvostruki prvak, izbila je masovna tučnjava između timskog kolege Conora McGregora, Dillona Danisa, i tima Khabiba Nurmagomedova.

Na snimkama koje su isplivale na društvenim mrežama mogu se prepoznati Dillon Danis, Abubakar Nurmagomedov i Magomed Zaynukov, borac koji je postao viralan zbog nadimka koji su mu fanovi priskrbili (“John Pork”), ali zapravo nosi nadimak “Chanco”. Čak ni komentatorski tim nije mogao ignorirati događaje. Legenda UFC-a i član Kuće slavnih, Daniel Cormier, neprestano se okretao, vidno ometen masovnom tučnjavom koja se odvijala iza njega dok je pokušavao najaviti nadolazeće mečeve, dok je Joeu Roganu, Jonu Aniku i Danielu Cormieru pogled stalno bježao prema tribinama Madison Square Gardena. Uskoro je postalo jasno da je u sukobu, uz Danisa, sudjelovao i Magomed “Chanco” Zajnukov, timski kolega Islama Mahačeva.

DILLON DANIS GETTING WALKED OUT OF THE ARENA😂😂😂 #UFC322 pic.twitter.com/6dJHk6lOUS — Paul Jackson (@PaulJacksonMMA) November 16, 2025

Nekoliko minuta trebalo je zaštitarima da u potpunosti smire situaciju, a fanovi koji su bili na tribinama ove kultne dvorane snimili su kako Dillon Danis biva izbačen iz dvorane jer je sudjelovao u incidentu. Danis je inače borac koji nerijetko putem društvenih mreža zbija neslane šale i uvrede na račun dagestanskih boraca, a svojevremeno je bio u timu Conora McGregora. Nakon borbe na konferenciji za medije Dana White je poručio kako Dillon Danis nikada više neće biti prisutan na UFC-ovim eventima.

