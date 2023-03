U subotu u dvorani OŠ Jelkovec na rasporedu je pravi spektakl - 22. Državno prvenstvo u tajlandskom boksu. Tim povodom, ali i radi popularizacije tajlandskog boksa, najbrutalnijeg borilačkog sporta na svijetu, portal Net.hr i njena popularna rubrika Klub boraca donosi vam nikad viđene videe, snimke nokauta i poteza na hrvatskoj mainstreem sceni. Ovog puta, mladi gladijator, aktualni svjetski i europski prvak Ivan Bertić, pokazao je umijeće jednim spektakularnim udarcem.

Osim toga, Bertić je pokazao klasu na Svjetskom prvenstvu u Muay Thaiju u Abu Dhabiju u lipnju 2022. - kad je postao svjetski prvak.

"Ja sam u četvrtfinalnoj borbi imao meč s Egipćaninom. Isto ono, bacio sam par middle kickova, primjetio sam da spušta ruke na middle kickove, vjerojatno od straha od udarca u jetru. Kad sam to vidio, sljedeći put sam bacio high-kick. Pogodio sam čovjeka u glavu, pao je i na nosilima su ga iznijeli. I to je to bilo", ispričao nam je nedavno Ivan Bertić u studiju Net.hr-a.

