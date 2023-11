U SAD-u su česti napadi noževima na civile, a u jednom takvom sudjelovao je i bivši MMA borac Javier Baez.

50- godišnji Omar Marero požalio je nakon što je nožem napao Baeza. Htio mu je ući u automobil, a Baez je odmah pozvao policiju. Snimku pogledajte ovdje.

Napadač se nije smirio ni nakon što je bivši MMA borac pozvao policiju, pa ga je morao baciti na pod do dolaska iste:

"Čovjek je vikao na telefon, svađao se s nekom ženom. Pokucao je na prozor mog automobila na što sam mu rekao da me ostavi na miru, a on se vratio s nožem. Ponovno sam mu rekao da me ostavi na miru, pozvao sam policiju i nadao se da mi neće razbiti prozor. To je jedino o čemu sam razmišljao", kaže i nastavlja:

"Kad toliko trenirate, postane vam refleks. Nisam trebao napraviti ništa drugo nego reagirati, bilo je instinktivno. Trenirao sam cijeli život, imam crni pojas u jiu-jitsi, hrvao sam na koledžu, imam osam profesionalnih borbi i odlične trening partnere."

