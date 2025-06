MMA borac se popeo na ring pa ga stresla struja: Nastavak snimke sami pogledajte...

Svašta smo do sada viđali u borilačkim ringovima i kavezima, ali ono što se dogodilo na Tajlandu je za, vjerovali ili ne. Naime, na tajlandskoj VVEED Boxing 4 priredbi, na kojoj se održalo osam boksačkih mečeva, proslava pobjede krenula je u krivom smjeru.

Borac po imenu Ivan Paršikov, inače ruski MMA borac slavio je u svom meču, ali sve je to palo u drugi plan kada je krenuo slaviti ostvarenu pobjedu. Popeo se na konopce kaveza i primio za stup koji je stajao uz kavez i na kojem su bili obješeni reflektori i rasvjeta. Paršikova je u tom trenutku stresla struja što se jako dobro čulo i na snimci koja je postala viralna na društvenim mrežama.

No, tu sva bizarnost ove snimke ne staje. Nakon što je pao u nesvijest, ustao se i skočio u vodu koja je bila uz sami kavez. Nije dovoljno snimku prepričati, morate ju pogledati.

Ex-One FC fighter Ivan Parshikov gets electrocuted while celebrating a victory at Weed Boxing event in Thailand. Still went for a swim 🤣 pic.twitter.com/KEPCwPC54a