Mike Tyson progovorio je prvi put otkako je dobio hitnu medicinsku pomoć u avionu za Los Angeles. Zvjezdani boksački 57-godišnjak jučer je tijekom leta osjetio mučninu i vrtoglavicu pretrpjevši, kako se vjeruje, ozbiljne probleme zbog čira na želucu. Sada je zabrinutim pratiteljima na X mreži (bivši Twitter) ponudio novosti o svom stanju.

Iron Mike je u svom stilu napisao:

"Sada se osjećam 100 % dobro iako ne moram biti da bih pobijedio Jakea Paula."

Mike bi se trebao boriti protiv poznatog influencera jakog udarca Jakea Paula 20. srpnja u AT&T Areni u Arlingtonu, Texas. Strahovalo se opravdano hoće li se borba održati nakon Tysonovih zdravstvenih problema. Budući da Jake Paul ima 27 godina, Tyson je više od 30 godina stariji od svog protivnika i postoji zabrinutost za Tysonovo zdravlje, prenosi The Sun.

Foto: Screenshot - The Sun

Kad su bolničari intervenirali na Tysonovom letu iz Miamija u LA, izvor je rekao za New York Post:

"Imao je mučninu i vrtoglavicu zbog čira koji je erumpirao, tj probudio se 30 minuta prije slijetanja. Zahvalan je medicinskom osoblju koje je bilo tu da mu pomogne."

Očevidac je izjavio:

"Bio je u prvoj klasi, ali mi smo bili u izlaznom redu. Zamolili su nas da ostanemo u avionu kako bi bolničari mogli ući. Stjuardesa je rekla nešto poput: 'On je jako važan putnik pa želimo biti sigurni da je dobro.' Znao sam da je to on, da je to Mike, samo sam ustima tiho izgovorio 'Mike Tyson', a ona je kimnula glavom potvrdno."

Foto: Profimedia Mike Tyson i Jake Paul

Tyson je prethodno priznao da je u prošlosti patio od živčanog oboljenja išijasa i da zbog tog stanja povremeno ne može hodati ni govoriti, piše The Sun.

Što je išijas?

Išijas je stanje koje uzrokuje iritaciju živca. Obično zahvaća jednu stranu, počevši od donjeg dijela ili dna leđa i šireći se niz jednu nogu. Simptomi išijasa uključuju bol koja počinje u donjem dijelu leđa ili pri njihovu dnu i spušta se niz stražnji dio noge, često na stopalo i prste.

Uobičajeni tretmani za išijas uključuju vježbe i istezanja. Ostali tretmani poput injekcija ili operacije mogu pomoći ako ne bude bolje. Išijas se može pojaviti kada nešto pritišće ili trlja bedreni živac. Najčešći uzrok je skliznuti disk u kralježnici.