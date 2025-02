Nakon osam godina vraća se iz mirovine i napada sunarodnjaka? Želi biti najstariji svjetski prvak

Prošlo je osam godina otkako je Vladimir Kličko odradio svoj posljednji meč u bogatoj karijeri protiv Anthonyja Joshue. Kličko je poražen u svom posljednjem pokušaju da vrati svoje svjetske titule, ali čini se kako se sprema za novi pokušaj. Kličko se s punih 48 godina sprema za povratak u profesionalni boks i želi meč sa svojim sunarodnjakom Oleksandrom Usikom, svjetskom prvaku po WBO, WBA i WBC-u.

Kako javlja Ring Magazine, Kličko je potpuno predan ideji povratku u profesionalni boks već ove godine, a ni Usik ne bi imao ništa protiv meča. Kličkova ambicija leži u želji da postane najstariji svjetski prvak u povijesti boksa i sruši rekord Georgea Foremana koji je titulu osvojio s 45 godina. Usikovu zainteresiranost za meč potvrdio je njegov promotor, Aleks Krasjuk: "Vidjeli smo u medijima da Vladimir Kličko ima želju postati najstariji svjetski prvak u povijesti. Još nema odluke, ali to bi bio plan iz snova. To je samo ideja, ali kako smo čuli od Turkija Alalshikha kako je to i prilika i realna mogućnost."

S druge strane, Kličkov promotor Tom Loffler prokomentirao je mogući povratak profesionalnom boksu čovjeka koji u ožujku puni 49 godina: "Vladimir je rekao da bi se želio boriti za titulu i srušiti rekord Georgea Foremana pa ćemo vidjeti. Ako netko to može, Vladimir može. Volio bih ga vidjeti natrag u ringu" Možda i najznačajnije riječi u cijeloj priči su one Turkija Alalshikha, saudijskog ministra i glavnog organizatora sportskih događaja u zemlji.

Kličko je trenutno fokusiran na obranu Ukrajine, ali navodno je vrlo zainteresiran za potencijalan meč s Usikom dok svjetski prvak prvo mora riješiti stvari s drugim pretendentima na titule, konkretno Danielom Duboisom i Josephom Parkerom.

