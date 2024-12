Marko Martinjak, vladar svjetskog bare knuckle, jedan od naših najdominantnijih, nauspješnijih i najprepoznatljivijih boraca, našao se na udaru raznoraznih likova na društvenim mrežama zbog izjave dane u Podcast Inkubatoru o Stipi Miočiću.

Marko je rekao kako Stipe Miočić nije Hrvat, nego Amerikanac hrvatskog podrijetla. Oni hrabri samo iza tipkovnice napali su ga i zasuli negativnim komentarima da je Jugoslaven, da je ovakav - onakav. Marko je domoljub, Zagrepčanin i jako su ga zasmetali takvi ružni komentari, udarci ispod pojasa. Odlučio je reći što misli o svemu za portal Net.hr.

"Ne mogu vjerovati što ljudi pišu o meni, da sam Jugoslaven, da sam ovakav - onakav, stari moj, pa meni to moj otac čita, obitelj, prijatelji, moja supruga... Mislim, zaboli mene za ikakve komentare, ali da o meni netko piše da sam Jugoslaven, a ja dijete branitelja u Domovinskom ratu, čovjek kojem je Domovinski rat svetinja i to neće proći, takvi komentari o meni neće proći", počeo je svoju reakciju za Net.hr Marko Martinjak i nastavio:

"Stojim za toga što sam rekao o Stipi Miočiću. On nije Hrvat, on je Amerikanac hrvatskog podrijetla. Stipe Miočić je veliki borac, šampion, za sve što je napravio u UFC-u duboki i iskreni naklon do poda, uz to je i vatrogasac i spašava živote, plemeniti poziv, svaka čast, veliki čovjek. Međutim, imam neko svoje mišljenje, a u ovoj zemlji očito ako netko ima svoje mišljenje koje se razlikuje od mišljenja većine, odmah nisi dobar ni po volji."

Otkrio nam je Marko neke stvari...

"Moj otac je bio u ratu, branio je ovu svetu zemlju od agresije. Kad sam bio mali, imao 2. ili 3. godine, s majkom sam bio u podrumu, skrivao se od uzbuna, granata, od strahota rata. Sestra mi još tad nije bila ni rođena pa nije morala te strahote prolaziti. Meni je čitava obitelj bila na ratištu. I onda se meni predbacuje da sam Jugoslaven. Ako je netko pokazao da je Purger i Hrvat, onda sam to ja. Boksam u hrvatskom dresu, uvijek uz sebe imam našu trobojnicu blagoslovljenu u Međugorju, ne razumijem te ljude zbog neke izjave. Pa, svatko ima svoje mišljenje, OK je da ne razmišljamo isto, ali nije OK da se nekog napada zbog toga što ima drugačije mišljenje."

Marko smatra da ljudi trebaju imati pravi na svoje mišljenje i izreći ga bez straha od reakcije okoline. Da se razumijemo, nije Marka strah ničeg, ali ovo mu je krivo sjelo i zaboljelo ga.

"Kako ma neće zaboliti, pa ja obožavam ovu zemlju, ovu našu napaćenu zemlju za koju se, između ostalog i sportski borim, ulazim u ring, predstavljam ju. U svojem posljednjem meču u kojem sam obranio pojas, nakon meča sam slavio sa spomenutom hrvatskom zastavom, zastavom BBB-ovaca i šalom Purgeri. Toliko o Jugoslavenu. Današnji problem društva je što svi prolaze nekažnjeno za svoje riječi. Nažalost, većina njih da me vidi na cesti ne bi se zaustavili, ne bi mi ništa u lice rekli, nego bi me eventaulno pitali za autogram."

Marko je nastavio pričati:

"Nije to slučaj kod mene samo, nego kod većine ljudi, sportaša. Nije u redu da me se tako proziva zbog nekog tko ne zna progovoriti dvije proste rečenice hrvatskog jezika, koji nije dana živio u Hrvatskoj. Ljudi ne shvaćaju da je to sve dio jednog velikog marketinga. Stipe Miočić će za mene uvijek biti Amerikanac hrvatskog podrijetla, ništa više od toga. To je moje mišljenje. To što se Stipe Miočić hvali da je Hrvat sve je to dio marketinga kojeg ljudi ne shvaćaju", završio je Marko Martinjak, istinski bare knuckle prvak.

