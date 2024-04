Marko "Marvelous" Martinjak, svjetski bare knuckle prvak, aktualni četverostruki prvak svijeta u boksu bez rukavica, najbrutalnijem sportu na svijetu, gostovao je danas u studiju Net.hr-a.

Spektakularnu FNC 16 priredbu u Medulinu možete pratiti UŽIVO u subotu na platformi Voyo

"Bare knuckle Emperor" iz zagrebačke Dubrave, koji odnedavno živi u Prečkom, od ranije drži pojas BKB-ove super srednje kategorije, a u svojoj kolekciji posjeduje Police Gazette titulu prvaka u super srednjoj kategoriji, Police Gazette Diamond titulu u kruzer kategoriji BYB Extremea, a u prošlom nastupu osvojio je i takozvani ‘‘Double Diamond Police Gazette trilogy belt‘‘, odnosno dvostruki dijamantni Police Gazette trilogijski pojas.

Sveukupno u karijeri, ako tu ubrajamo i kickboxing naslov, Marko je uzimao 7 pojasa prvaka.

Šampion u boksu bez rukavica nastupit će u subotu na BKB 38 eventu koji će se održati u Londonu.

Protivnik će mu biti superteškaš Kevin Greenwood, iskusni engleski boksač iza kojeg je 12 profesionalnih boksačkih mečeva (6-6-0), a sredinom prošle godine odlučio se okušati u boksu bez rukavica. Greenwood je odradio tri nastupa u BKB-u, a upisao je dvije pobjede i remi. Martinjak i Greenwood borit će se u poluteškoj kategoriji za pojas svjetskog prvaka.

"Ne znam zašto se upušta Kevin u takvo što, pa prebit ću ga. Boksat ćemo do 95.kg. Očekivao sam da će kao britanski prvak u superteškoj ići na superteškaša, a on se odlučio na mene. Ne znam zašto si je uopće i dozvolio skidati tih 7-8 kg, sa 103-104 na 95, ali valjda on zna najbolje. Nije on nikakva zvijer i ne bi rekao da će biti to neka razlika u meču. Ne bi ga nazvao zvijeri, Hatche je puno opasniji. S Greenwodom će to biti šahovski meč, očekujem nokaut u trećoj. U svaki meč ulazim da nokautiram suparnika. Pogotovo jer je domaći dečko. Ja sam favorit i dolazim mu skinuti glavu u njegovu dvorištu. London je moj sretan grad, ovo mi je treća borba tamo, bio sam općenito dosta puta u Londonu", priča nam Marko Martinjak koji nema želju boksati s niti jednim regionalnim bare knuckle borcem...

"Niti se imam želju umiroviti pod okriljem regionalne promocije, nego samo pod okriljem najvećih svjetskih promocija. Netko kao ja zaslužuje da se umirovi pod svjetlima Vegasa, Miamija, Dubaija, a ne regionalnim. Od bare knuckle mogu živjeti i puno je bolje nego ranije. Amerika je po tom pitanju zakon", tvrdi Marko i dodaje:

"Plan mi je uzeti sad ovu titulu do 95. Možda ju braniti jednom, dvaput. Vidjet ćemo što budućnost nosi. Možda i BKFC. Smatra se upravo ta promocija najboljom u bare knuckleu u svijetu, iako to realno nije. Marketinški je najjači."

Marko Martinjak još nije položio vozački, ali radi na tome. Kupio je bicikl, doći će na red i auto. Sve u svoje vrijeme. Kako se preselio kod djevojke u Prečko do dvorane u Španskom Armus Gyma, kojeg vodi Ivica Ivić, treba mu 8 do 10 minuta biciklom.

"Imam sjedalicu za malu djecu od Ane, kako ju vozim sjedalica mi je na biciklu. Smiješno izgleda kad vozim bicikl bez djeteta", otkrio nam je Marko koji ne voli trash talk, niti moderno doba u kojima se klikovi vrednuju više nego kvalitete pojedinog boksača, odnosno broj pratitelja na društvenim mrežama.

"Meni je općenito taj trash talk bez veze. Ne volim to. Ako to radiš, onda to opravdaj u ringu. Žalosno što današnja mladež i djeca u lajavcima nalaze uzore. Općenito govorim. Ima tu kod nas par lajavaca. Ja bih to sve šamarao. Meni je to dno dna. Općenito pričam, ne samo u borcima. Mladima su krivi ljudi uzori. Ja takvima vrištim od smijeha. Ne samo ja, nego jako puno ljudi. Mladi, nađite si cure, dečke, nego što gledate i pratite te idiote na Instagramu i Tik Toku."

Pogledajte Martinjakovo gostovanje u studiju Net.hr.a.