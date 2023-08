Je li Danielu Duboisu uskraćena pobjeda protiv Usika proteklog vikenda u Wroclawu, da li je Oleksandru Usiku tijelo slaba točka i je li Dubois (ne)dozvoljenim udarcem stvarno uzdrmao Oleksandra Usika? Na ta i sva ostala pitanja razgovarali smo s proslavljenim boksačkim trenerom Leonardom Pijetrajem.

'Udarac Duboisa bio je nedozvoljen nego dozvoljen'

"Udarac Duboisa nije bio nedozvoljen nego dozvoljen, jer je bio plasiran u Usikov pojas. S obzirom da boksač ima štitnik, takav udarac kakav je plasirao Dubois u Usikovo tijelo, u trbuh, računa se kao dozvoljen. Ovo nije bio nizak udarac. Ti možeš dobiti neku internu opomenu od suca ako udaraš u pojas, pa te sudac upozori da malo više udaraš, ali ako se dogodi ovakva situacija, to je u pravilu brojanje - boksaču se broji kao da je nokdaun", objašnjava nam Leonard Pijetraj i nastavlja:

"Ali, ako se uzme u obzir da je Usik veliko ime, on si je mogao takvo što dozvoliti. Da je to bio netko drugi, neko manje boksačko ime, taj si takvo što ne bi mogao dozvoliti. U SAD-u bi Usiku vjerojatno brojali. Pravilno bi bilo da je sudac to odbrojao, dao opomenu jednu internu Duboisu da više udara, ali to je ako ne nastaviš, onda gubiš nokautom. Budite sigurno u jedno - da je sudac brojao, Usik bi se odmah dignuo. Nije ovo prvi put Usiku da se tako isfolirao kad je dobio udarac. Jednom je na Svjetskom prvenstvu u Bakuu 2011. protiv Beterbieva, u 3. rundi četvrtfinalnog meča teškaša, negdje pred kraj, isto pokazivao na nedozvoljeni udarac. Tad je dobio udarac sa strane, pa se on žalio da je to bilo u bubrege, pa je isto visio na konopcima nešto. Dobio je par minuta da se oporavi. Nije on tako baš previše hrabar, međutim Usik je toliko kvalitetan i vrhunski da je deklasirao Duboisa koji nije imao velike šanse, iako je nešto pokušavao. Prema saznanjima koje imam iz kampa, zato što je Marko Milun bio u kampu, prilično loše je sve to odrađeno. Dubois i njegov tim su išli ako prođe - prođe".

S Oleksandrom Usikom se tako ne boksa. Niti jedan boksač na svijetu s Ukrajincem ne može odraditi meč samo tako. Pijetraj nam naglašava kako je Daniel Dubois potpuno zasluženo izgubio, bez obzira što on i njegov tim, kao i promotor Frank Warren - pričaju.

'Dubois je potpuno zasluženo izgubio, Usik bi se odmah dignuo da mu se brojalo'

"Potpuno zasluženo je Dubois izgubio, a da je dobio meč jer je Usika pogodio, pa sad govori da je to bio regularan udarac... Shvatite, to nije bio neki težak udarac ili nokaut, nego je bio nezgodan. Usiku udarac nije baš sjeo dobro. Vjerojatno je ostao i bez zraka, pa je tražio priliku da se oporavi. Dubois ne bi dobio Usika da su boksali sto rundi. Nema šanse. Duboisu pobjeda nije uskraćena jer on nije ni bio blizu pobjedi, već jako daleko od nje. Oni se mogu žaliti samo da mogu reći da je to bila neka njihova prilika, da nešto tu ušićare, da se za nešto uhvate. Kao ono, to bile njihove neke šanse, ali znaju oni da bi to bila Duboisova jalova pobjeda jer Dubois protiv Usika nema nikakve šanse".

Leo nam je nastavio pričati u jednom dahu...

"On čak niti s tim jednim udarcem ne može dobiti Usika jer ga niti jednom nije pogodio. To što ga je pogodio dolje u pojas, to je bio udarac na granici dozvoljenog. U pravilu se takvi udarci dozvoljavaju, pogotovo ako su pojasevi visoko. Svi kažu da je OK udarac u pojas. U SAD-u bi to sigurno brojali. Ali, to ne bi bilo presudno za pobjedu Duboisa jer bi se Usik odmah dignuo, siguran sam u to. Nije Usik bio ništa posebno uzdrman. Ali, parada mu nije trebala, da sad glumata nešto. Usik je takav borac."

Usik je htio dati do znanja, objašnjava nam Pijetraj, da je nepravilno udaren - "Po meni je to dozvoljen udarac i sigurno bi se digao i nastavio da mu se brojalo. Ali, ne trebaju se oni na to žaliti jer je Dubois potpuno pravilno izgubio. Dubois je poslije rekao da je bio dekoncentriran, da se nije mogao vratiti u meč, da je dobio par udaraca... "

'Usik je takvo što već radio, pa sad pričaju da mu je tijelo slabost'

Frank Warren, promotor Daniela Duboisa, u razgovoru za Talk Sport rekao je kako je plan Duboisa bio udarati Usika nisko u tijelo, jer tu Usik ima, prema njemu, određenih slabosti. Je li to istina, da li je tijelo Usiku mana i da li je ova situacija otkrila njegovu svojevrsnu slabost?

"Ma to oni govore jer je Usik već to napravio prije, pa sad oni misle... Pa evo, što ga Dubois nije gađao u tijelo onda?! Pogodio ga je jednom. U ovih 9 rundi meča, što ga Dubois nije onda izgađao u tijelo?! Pa brate mili, ako je Duboisu i njegovom timu to bio plan, pa mogao je Usika izmasakrirati udarcima u tijelo. Nego, prava i jedina istina je ta da Dubois nije mogao doći do Usika. Oni mogu reći da po njima to nije bilo fer, dalje od toga ništa. Šanse Daniela Duboisa su bile nikakve i prije i poslije toga. Na kraju krajeva, ako je on tako uzdrmao Duboisa, što nije krenuo u petoj rundi naprijed i završio ga?! Nitko mu to nije branio. Nego, prava i jedina istina Duboisa je ta da nije imao nikakvu taktiku. To što sad pričaju o (ne)dozvoljenom udarcu, ovo - ono,