Nakon što je Oleksandr Usik pobijedio Daniela Duboisa prekidom u 9. rundi u Wroclawu i time obranio WBA, WBO i IBF pojaseve prvaka, hrvatski ljubitelji boksa sad postavljaju pitanje - je li sljedeći Usik meč onaj s Hrgovićem za naslov prvaka svijeta prema IBF verziji?

Hrgović obavezni IBF-ov izazivač

Zahvaljujući pobjedi nad Demseyjem McKeanom, Hrgović je zadržao status obveznog IBF-ovog izazivača te se nada da bi se početkom iduće godine trebao boriti za svjetsku titulu s Usikom. Hrgovićeva nadanja može poremetiti samo borba između Usika i Tysona Furyja za ujedinjenje svih teškaških titula, a to je ono što želi vidjeti čitav boksački svijet. No, za Hrgu postoji još jedna zamka na putu ostvarenja svog sna - meča za naslov prvaka svijeta. Naime, Daniel Dubois i njegov tim žalit će se na ishod meča, jer po njima situacija s početka pete runde, kad je Usik dobio udarac ispod pojasa, zbog čega mu je sudac dao 5 minuta da se oporavi, nije bila reagularna, niti je to, prema Duboisevom timu, bio nedozvoljeni udarac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Warren je izjavio nakon meča:

"Pogodio ga je u pojas. To nije bio niski udarac. Volio bih da ga sada mogu staviti tamo i da svi možemo vidjeti. Nisu mu uzeli nijedan bod. Sviđa mi se Usik, ali to je bila potpuna domaća odluka. Nije bio sposoban nastaviti i dali su mu nekoliko minuta da se oporavi."

Inzistirao je:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vodeća tijela će to morati pogledati i narediti revanš. Žalit ćemo se na ono što se ovdje dogodilo. Sve je u vezi s legitimnim udarcem koji ga je zaustavio i trebao je pobijediti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svi žele vidjeti ujedinjenje. Da je Daniel dobio rezultat onda bi to bilo lako učiniti. Sada ćemo vidjeti."

Frank Warren za Talk Sport: 'Duboisova žalba neće utjecati na meč između Usika i Furyja'

Frank Warren je nakon te izjave u razgovoru za Talk Sport u ponedjeljak ujutro rekao i sljedeće:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne krivim Alexa [Krassyuka - Usykovog promotora - op.a) za ono što govori, jer oni ne žele da tražimo revanš, ali mi ćemo to učiniti. Usyk? Imam puno poštovanja prema njemu, bio je nevjerojatan u cruiserweightu i on je stvarno dobar teškaš, ali on se i ranije žalio na niske udarce, učinio je to protiv Anthonyja Joshue u njihovim borbama. Plan Duboisa je bio udarati ga nisko u tijelo, jer on tu ima određenih slabosti. Volio bih da proglase meč no - contest, jer bi Daniel trebao imati ta tri pojasa oko struka, ali ako ga uspijemo dovesti do revanša, onda ćemo ih i imati".

Warren je nakon toga govorio i o meču usika i Furyja, potencijalnog...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Duboisova žalba neće utjecati na meč između Usika i Furyja jer se i dalje razgovara o tome da organiziramo ovu borbu rano u 2024. godini. Ako bude revanša, neće ići prije toga. Ako pogledamo širu sliku, ne možemo samo gurati Danielovu situaciju, iako on nije tretiran pošteno u ovoj priči", kazao je Warren pa dodao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Plan je bio da pobjednik od subote ide na Tysona Furyja ranije iduće godine. Iako su u borbi između Usika i Duboisa svi pojasevi bili u igri, WBA je taj po kojem je Daniel obavezni izazivač. Skupit ćemo sve dokaze, fotografije i videe te ćemo ih priložiti nadležnim tijelima da donesu odluku."

Hrgović će morati i dalje strpljivo čekati svoju priliku?