Lena Stojković osvojila je brončanu medalju na Olimpijskim igrama, a u borbi za odličje svladala je tursku predstavnicu Merve Dincet Kavurat rezultatom 2-0.

Tijek borbe

Obje borkinje bile su vrlo oprezne u prvoj rundi koja je završena rezultatom 1-0 za našu Lenu Stojković koja je osvojila bod zbog kazne suparnici u posljednjoj sekundi.

Udarcem u tijelo na startu druge runde Lena je zaradila još jedan bod, no ubrzo je turska predstavnica udarcem šakom smanjila na 2-1. Odlično je reagirala Lena u nastavku runde i povećala prednost na 5-1. Do kraja borbe Kavurat je osvojila još bod, ali Lena je slavila i u toj drugoj rundi koja se ispostavila odlučujućom te uzela brončanu medalju, još jedno odličje (trenutno šesto) za Hrvatsku na ovim Olimpijskim igrama.

Hrvatska tekvondoašica Lena Stojković bori se za broncu na Olimpijskim igrama. Turkinja Merve Dincet Kavurat pobijedila je Dinu Pouryounes Langeroudi iz reprezentacije izbjeglica i izborila okršaj s Lenom Stojković za broncu. Borba je na rasporedu od 20:49 sati.

Polufinale Olimpijskih igara u taekwondou - do 49 kg.

Hrvatska tekvondoašica Lena Stojković nije se u srijedu plasirala u finale kategorije do 49 kg na Olimpijskim igrama u Parizu. Bolja od nje je sa 2-0 (8-0, 11-5) bila aktualna olimpijska pobjednica Tajlanđanka Panipak Wongpattanakit. Panipak je sa 17. bila svjetska prvakinja i toliko je iskusnija od mlade Lene, da se to moglo i vidjeti u meču.

Tajlanđanka je uvjerljivo dobila prvu rundu 8-0, s tim da je plasirala udarac nogom u glavu Lene, pogodila ju je s vršcima prstiju, poput majstora. U drugoj rundi, Stojković je uspjela zadati joj jedan udarac u glavu i iznuditi dvije opomene, ali to nije bilo dovoljno.

Stojković, koja je dvostruka svjetska i trostruka europska prvakinja, za broncu će se u svom prvom nastupu na olimpijskim igrama boriti protiv jedne od dvije natjecateljice koje budu najbolje u repesažu.

U osmini finala je Stojković s 2-0 pobijedila predstavnicu Kanade Josipu Kafadar, porijeklom Hrvaticu, a u četvrtfinalu sa 2-1 pobijedila Tunižanku Ikram Dhahri Stojković se inače bori u kategoriji do 46 kg, ali u Parizu nastupa u olimpijskoj kategoriji do 49 kg u kojoj se spajaju kategorije od 46 do 53 kg.

Sad Panipak vodi - 8-3. Malo je do kraja druge runde. U prvoj je dobila Lenu 8-0, sad vodi 8-3.

16.30 - Panipak vodi 8-0. Čini se kako je priča gotova. I evo, tri boda za Lenu. 3-2 U DRUGOJ RUNDI.

Prva runda ide u korist Panipak Wongpattanakit. Lena je mirna i uporna, mentalna snaga je njeno najjače oružje.

0.34 - Lena gubi 6-0.

16.24 - Ispitivanje snaga odmah na početku. Panipak Wongpattanakit svjetska je prvakinja bila već sa 17. Puno iskusnija, ali Lena ima svoje adute. Uf, vrškom prstiju dobila je Lena nogom u glavu i tri boda za Tajlanđanku. Udarac nije bio nešto snažan.

16.22 - Lena je na tatamiju. Sretno, Lena. Mirna je i skoncentrirana.

Najavu piše - Emanuel Knjaz

Hrvatska tekvondoašica Lena Stojković prošla je u polufinale Olimpijskih igara u Parizu nakon pobjede (2:1 u rundama) nad Tunižankom Ikram Tahri u četvrtfinalu kategorije do 49 kg. U polufinalu će je dočekati tajlanđanka Panipak Wongpattanakit. Borba se očekuje u srijedu oko 16.20 sati.

Put do polufinala:

Lena je u prvoj rundi sjajnim udarcem u glavu povela 3:0, no Tunižanka se uspjela oporaviti i serijom udaraca izjednačila te osvojila rundu zbog većeg broja udaraca. U drugoj Rundi Lena je ponovno sjajno krenula i vratila se u prednost. Stigla je do vodstva 7:0, a do kraja runde je Tahri smanjila na 7:3 i naša taekwandoašica osvojila je drugu rundu.

U odlučujućoj, trećoj rundi, Sojković je povela s 3:0 i tu prednost do kraja povećala na 4:0 te pobijedila.

U polufinalu će se 21-godišnja Splićanka, dvostruka svjetska i trostruka prvakinja kojoj su ovo prve Igre, boriti protiv bolje iz borbe između Saudijske Dunye Ali m Alitaleb i Tajlanđanke Panipak Wongpattanakit, aktualne olimpijske pobjednice u kategoriji do 49 kg.

Polufinalne borbe počinju u 16.20.

_______________________________________________

Stojković, dvostruka svjetska i trostruka europska prvakinja, u osmini finala je pobijedila Kanađanku Josipu Kafadar, porijeklom Hrvaticu, s 2-0 (0-0, 6-5). Stojković se inače bori u kategoriji do 46 kg, ali u Parizu nastupa u olimpijskoj kategoriji do 49 kg u kojoj se spajaju kategorije do 46 i do 53 kg. Njezina protivnica Tunižanka Ikram Thahri svladala je petu nositeljicu Meksikanku Danielle Souza

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Splićanka Stojković je na svojim premijernim Igrama bila uspješna protiv 23-godišnje kanadske Hrvatice Kadafar, kojoj su roditelji Hrvati izbjegli 90-tih godina prošlog stoljeća u Kanadu i odlično priča hrvatski.

"Dobro poznam Lenu i trenera Veljka Lauru, poštujem i čestitam im, a nadam se da će me Lena pobjedama povući u repesaž. Bila sam dvaput u Splitu na pripremama, sparirala sam s gotovo svim curama. I s Lenom, ali se nikad nismo borile. Bilo bi mi ipak draže da sam išla na neku suparnicu koju ne poznajem", kazala je Kafadar, kojoj su kanadski Hrvati nedavno priredili piknik pokraj Vancouvera u njezinu čast,, te kako bi skupili sredstva za njezin put i boravak u Parizu.

Stojković, najbolja sportašica Hrvatske prošle godine, bori se u velebnoj dvorani Grand Palais u središtu Pariza.