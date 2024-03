KSW vraća se u Poljsku. Gorzow Wielkopolski će 16. ožujka ugostiti novi borilački spektakl KSW 92, a u sunaslovnoj borbi vidjet ćemo dva Poljaka. U kategoriji do 83,9 kilograma borit će se Piotr Kuberski i Michał Materla.

Gledati kako se ovaj čovjek bori je kao voziti se na svim vrstama 'vlakova smrti' u kojima vas udaraju sve vrste emocija. On je borac kakvog svaki borac voli.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Možete reći da dugujem jako puno ovom čovjeku. Zbog njega je KSW to što danas je. Po mom mišljenju on je jedan od četiri borca koji su izgradili ovaj brend. Općenito, on je odličan lik i sjajna osoba. Srce KSW-a i dokle god je aktivan, uvijek je u igri. On je legenda i poseban čovjek. Nisam želio ovu borbu zbog velikog poštovanja koje imam prema njemu i njegovim postignućima. No, drugi razlog je i zato što znam koliko sam ja jak, a to me malo i plaši. Pokušavam si reći da je ovo naš posao i ako ga želimo raditi kako treba, onda se moramo i boriti protiv sjajnih boraca. Želite li postati legenda morate jednu legendu i pobijediti", rekao je Piotr Kuberski.

Michał Materla je optimističan uoči velikog okršaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nakon poraza nema ništa bolje nego vratiti se u kavez i pokušati pobjedom vratiti se na pravi put. Pun sam optimizma i nadam se kako mogu osigurati pobjedu. Poštujem Piotra kako osobu i o njemu mogu reći samo pozitivne stvari. Uz sve to, on je i opaki borac. Na ovoj razini boriti se protiv njega je poput vrlo opasnog ruleta. Obojica znamo udarati i obojica smo dobri u borbi na tlu. Ova borba može otići u bilo kojem smjeru", rekao je Michał Materla.

Krvavi spektar

Kuberski je svjestan kako samo jedan može pobjediti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako ja ne dovršim ovu borbu kako treba, onda će je sigurno završiti Michał i ja ga neću moći kriviti za ništa. Neće biti nikakve ljutnje jer jedan od nas mora pobjediti", rekao je Kuberski.

Dvojac se već upoznao na nekoliko sparinga i osjetio udarce svog suparnika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Znamo se i poštujemo. Imali smo već priliku da izmijenimo par udaraca na sparingu. Način kako je evoluirao kao borac je impresivan i bit će veliko zadovoljstvo dočekati ga u kavezu te testirati njegovu sadašnju razinu", poručio je Materla za kojeg Kuberski kaže da može očekivati krvavu bitku:

"Očekujem puno krvi jer se tako Michał bori, ali i ja sam prilično brutalan. Nadam se da ipak neću vidjeti cijeli njegov krvavi spektar unutar kaveza", kaže Kuberski.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Materla pak ističe da neće biti nikakvih problema izdržati i pet rundi.

"Osjećam se jako dobro kao 40-godišnji borac i nije mi problem boriti se pet rundi protiv jako dobrog suparnika. Nadam se i da ću još dugo ostati aktivan", rekao je Materla.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čeka li nas prava mesnica?

"Kada se borite protiv Michała morate biti spremni na rat. Zovu me mesar. U privatnom životu sam smiren, ali kada uđem u taj kavez… naježim se kada samo pričam o tome. U kavezu zbilja postanem taj mesar i tih 15 minuta je samo za mene. U jednu ruku ova će borba biti povijesna za mene", kaže Kuberski.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Materla je za kraj imao i poruku za svog suparnika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Piotre, poštujem te i drag si mi. Znam da ću se ovaj put boriti protiv jakog i neustrašivog borca pa ćui i ja takav morati biti. Čuvaj se i vidimo se", poručio je Materla.

Svome protivniku odgovorio je naravno i Kuberski.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Michałe, prihvatiti ovu borbu bila je najteža odluka koju sam imao u karijeri. Nadam se da to možeš razumijeti", mirno je poručio Kuberski.

Nema sumnje, očekuje nas velika borba. Prijenos borbi u subotu 16. ožujka od 20 sati pratite na Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glavna borba:

61,2 kg - Jakub Wikłacz (14-3-2) vs Zuriko Jojua (9-1)

Sunaslovna borba:

83,9 kg - Piotr Kuberski (13-1) vs Michał Materla (33-10)