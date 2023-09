Bare knuckle, odnosno boks bez rukavica, je brzorastući brutalan sport koji iz dana u danima sve više poklonika.

Donedavno je to bio kontroverzan sport i dosta je onih koji smatraju da to nije borilački sport nego tučnjava nalik onoj na ulici. No, naravno da nije tako…

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bare knuckle je, istina, brutalan, krvav, ozljede u boksu bez rukavica su stalne, lagano ih se može dobiti, ali isto tako svi koji nastupaju u njemu su istinski gladijatori koji moraju biti jako dobro pripremljeni kako bi izdržali sve zahtjeve u ringu koji je drugačiji nego u običnom boksu, zahtjevniji.

Platforma Voyo prepoznala je ovaj brzorastući sport, te vam donosi Bare knuckle fight championship (BKFC).

U subotu u 3 ujutro u Denveru se održava BKFC 50, a prijenos devet sjajnih borbi ćete moći pratiti na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U glavnoj borbi večeri Lorenzo Hunt vraća se akciju kako bi obranio naslov u 'cruiserweight' kategoriji, a čeka ga veteran Chris Camozzi. Pogledajte trailer za tu borbu.