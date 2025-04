Lara Cvjetko brončana na Europskom prvenstvu

Hrvatska džudašica Lara Cvjetko osvojila je u petak brončanu medalju u kategoriji do 70 kilograma na Europskom prvenstvu u Podgorici.

Cvjetko je u borbi za broncu bila bolja od poznate Francuskinje Eve Marie Gahie, te je nastavila hrvatski niz medalja u ovoj kategoriji u kojoj je dugo vladala Barbara Matić.

Članica JK Solin je u Podgorici prvo slavila nad Švicarskom Aprila Fohouom, da bi potom izgubila od Portugalke Tais Pine, pa je do bronce morala u repesaž. Tamo je 23-godišnja Cvjetko svladala iskusnu Španjolku Ai Tsunodu Roustant i došla u priliku boriti se za medalju, gdje je obranila broncu s prošlogodišnjeg EP-a u Zagrebu.

"Mislim da se nisam nikad ovako ponosno osjećala kada sam osvojila medalju jer znam da me čekala stvarno teška protivnica i dosta sam ono, nisam se bojala ali sam znala da će biti užasno teška borba i nisam mislila da je uopće mogu dva puta baciti u regularnom djelu borbe. Mislila sam da će borba ići do kraja, pogotovo s obzirom na to da me zadnji put bacila dva puta i to dosta brzo. Stvarno sam bila presretna, nisam mogla vjerovati još dok sam bila na tatamiju da sam zapravo uspjela pobijediti Francuskinju i osvojiti broncu na prvenstvu Europe",kazala je Cvjetko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Druga brončana medalja na EP, iskreno puno bolji osjećaj nego prošle godine, jer nisam imala borbu za broncu pa nije bio to taj osjećaj pobjede ispred publike i naravno s bacanjem. Drago mi je da mogu pokazati taj kontinuitet, jer mislim da stvarno puno radimo, trener, ja i svi u klubu da se to vidi da to nije slučajnost, da je to stvarno veliki rad i da na kraju iako sam izgubila zadnja dva turnira da kad je najbitnije da mogu pokazati svoje".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U kategoriji do 63 kg Iva Oberan je zauzela sedmo mjesto. Nakon pobjeda nad Turkinjom Mirel Akdeniz i Austrijankom Lisom Tretnjak, uslijedili su porazi protiv Talijanke Carlotte Avanzato i potom u repesažu od Nizozemke Joanne van Lieshout.

Josip Bulić je u kategoriji do 90 kilograma izgubio odmah na početku od Francuza Alexisa Mathieua.

POGLEDAJTE VIDEO: Što je s brončanom medaljom iz Tokija? Ivan Huklek se nada samo jednog stvari...

Tekst se nastavlja ispod oglasa