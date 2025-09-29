KAKVA POHVALA /

Ankalaev uoči spektakularnog revanša dobio posebnu pohvalu od jednog od najvećih
Foto:

egendarni Dagestanac umirovio se savršenim omjerom od 29 pobjeda u 29 profesionalnih mečeva, a uoči velikog okršaja, rekao je kako je njegov sunarodnjak već sada jedan od najvećih ruskih boraca svih vremena

29.9.2025.
21:25
Sportski.net
Magomed Ankalaev sprema se za svoju prvu obranu naslova prvaka UFC-ove poluteške kategorije. Protivnik će muu biti opasni Brazilac Alex Pereira, čovjek protiv kojeg je Ankalaev i osvojio svoju titulu, a njihov revanš željno iščekuju svi ljubitelji borilačkog sporta. 

Većina stručnjaka čini se smatra kako bi kao pobjednik ponovno trebao izaći Dagestanac, no mnogi vjeruju kako bi ga Pereira mogao iznenaditi i vratiti pojas prvaka u svoj posjed. Uoči meča, ruski borac dobio je poruku podrške od drugog bivšeg ruskog borca, jednog od najvećih u povijesti cijelog sporta, Khabiba Nurmagomedova.

Sve novosti iz borilačkog sporta pratite na portalu Net.hr.

Legendarni Dagestanac umirovio se savršenim omjerom od 29 pobjeda u 29 profesionalnih mečeva, a uoči velikog okršaja, rekao je kako je njegov sunarodnjak već sada jedan od najvećih ruskih boraca svih vremena: "On je već sada jedan od najboljih boraca u povijesti Rusije, a nastavlja se poboljšavati i penjati se na vrh kako bi bio najbolji uopće. Stvarno vjerujem da ima sve što je potrebno da postane najbolji ruski borac svih vremena" - rekao je.

 

 

Khabibi NurmagomedovPohvala
Ankalaev uoči spektakularnog revanša dobio posebnu pohvalu od jednog od najvećih