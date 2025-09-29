Ankalaev uoči spektakularnog revanša dobio posebnu pohvalu od jednog od najvećih

Magomed Ankalaev sprema se za svoju prvu obranu naslova prvaka UFC-ove poluteške kategorije. Protivnik će muu biti opasni Brazilac Alex Pereira, čovjek protiv kojeg je Ankalaev i osvojio svoju titulu, a njihov revanš željno iščekuju svi ljubitelji borilačkog sporta.

Većina stručnjaka čini se smatra kako bi kao pobjednik ponovno trebao izaći Dagestanac, no mnogi vjeruju kako bi ga Pereira mogao iznenaditi i vratiti pojas prvaka u svoj posjed. Uoči meča, ruski borac dobio je poruku podrške od drugog bivšeg ruskog borca, jednog od najvećih u povijesti cijelog sporta, Khabiba Nurmagomedova.

Legendarni Dagestanac umirovio se savršenim omjerom od 29 pobjeda u 29 profesionalnih mečeva, a uoči velikog okršaja, rekao je kako je njegov sunarodnjak već sada jedan od najvećih ruskih boraca svih vremena: "On je već sada jedan od najboljih boraca u povijesti Rusije, a nastavlja se poboljšavati i penjati se na vrh kako bi bio najbolji uopće. Stvarno vjerujem da ima sve što je potrebno da postane najbolji ruski borac svih vremena" - rekao je.

Khabib says Magomed Ankalaev is already one of the best Russian fighters of all time



"He is one of the best to ever do it in Russia already. He is keep improving himself, keep climbing on top to be the best to ever do it. I really believe he has skills." #UFC320 pic.twitter.com/VxQPPGEslT — Championship Rounds (@ChampRDS) September 29, 2025

