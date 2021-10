Legendarni MMA borac Khabib Nurmagomedov (32) ovih dana boravi u Engleskoj. Pojavio je tako prošlog vikenda na utakmici između Manchester Uniteda i Evertona gdje je snimljen u razgovoru s čuvenim sir Alexom Fergusonom.

Osim toga odradio je i nekoliko intervjua pred fanovima, a tijekom jede tribine navijač iz publike popeo se na binu kako bi snimio selfie, no, bolje da nije jer je osiguranje ekspresno reagiralo.

"Nemoj brate, ne radi to", poručio mu je neporaženi UFC-ov prvak te je dodao.

"Pustite me da kažem. Došao sam s drugog kraja svijeta da vas vidim i zaslužujem neko poštovanje. Osjećam veliku podršku ljudi širom svijeta, ljudi koji imaju isti pogled na svijet kao i ja. Čuvajte vašu djecu. To je naša budućnost i to je najvažnije."

Legendarni dagestanski MMA borac, po mnogima najveći u povijesti, u mirovini je od kraja prošle godine, nakon što je obranio naslov pobjedom nad Justinom Gaethjeom i povećao svoj omjer u pobjedama u UFC-u na 29-0.