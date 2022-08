Protekli vikend prošao je u znaku spektakularnih boksačkih mečeva. Oleksandr Usyk je ponovno svladao Anthonyja Joshuu i obranio naslov prvaka teške kategorije, dok je naš Filip Hrgović svladao Zhanga Zhileija i tako postao obavezan izazivač u istoj kategoriji.

No, odvio se i jedan meč koji će mnogi što prije pokušati zaboraviti, ali iz bizarnog razloga. Ruben Torres svladao je Cristiana Beza nokautom u sedmoj rundi, nakon fantastičnog meča u kojoj su se razmjenjivali udarci i u kojoj su oba borca završila u knockdownu.

Onda je na red stigla ta sedma runda, koja je pokazala sve ono što boks nije.

Prljavi potez

Baez je ponovno završio na podu, ali se uspio pridići te se nakon sučeva odbrojavanja meč nastavio. Boksači su se pozdravili šakom u šaku za nastavak runde, a u tom je trenutku Torres udario Baeza lijevim krošeom te je ovaj pao na pod.

Nokautirani Baez je pao na tlo te ustao ukočeno ležati. Nije se ni snašao, a već je ponovno bio na podu nakon prljavog poteza Torresa. Mnogi njegov potez smatraju prljavim, nesportskim, a on na to kaže:

"Uvijek vas uče da se štitite u ringu. Cijelo vrijeme, nema opuštanja. To je pravilo broj jedan. Ovo je boks i borci kao što sam ja uvijek napadaju. Sudac je dao signal da se borba nastavi i ja sam to iskoristio. Pogodio sam ga i to je bilo to. Sada sam spreman za veće borbe i bolje protivnike".

Torres je inače odradio 19 mečeva te je upisao isto toliko pobjeda, a čak 16 borbi završio je nokautom. Baezu je pak ovo bio drugi poraz u 20. profesionalnoj borbi.